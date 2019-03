Programajánló

Kossuth kultusza Bulgáriában címmel nyílt kiállítás Debrecenben

Kossuth kultusza Bulgáriában címmel nyílt időszaki kiállítás szombaton a debreceni Déri múzeumban a Bolgár kultúra, bolgár ízek tematikus nap keretében. 2019.03.10 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Angi János, a Déri múzeum igazgatója a megnyitón arról beszélt, hogy Debrecent és Sument évtizedes kapcsolatok kötik össze, testvérvárosok, és mindkét településen jelentős a Kossuth-kultusz.



Felidézte, hogy 1849-ben Debrecenben ülésezett a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Országgyűlés, Kossuth pedig Debrecent a szabadság őrvárosának nyilvánította.



Sumenben múzeumház őrzi Kossuth emlékét, aki 1849-ben négy hónapot töltött a bolgár városban.



Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke a rendezvényen azt mondta, a magyarországi bolgárok közössége hidat képez a két ország között. Rövid történeti áttekintést adott a két nép történelmének kapcsolódási pontjairól, a bulgáriai Kossuth-kultuszról, és felidézte, hogy több mint három évvel ezelőtt kezdeményezésükre Bulgária és Magyarország Országgyűlése október 19-ét a bolgár-magyar barátság napjává nyilvánította.



"Magyarország befogadó nemzet" - mondta, utalva arra, hogy már harmadik, negyedik generációs bolgárok élnek Magyarországon, és "a magyar társadalom szerves, integrált részeként tarthattuk meg bolgárságunkat".



Rumenov Daniel, a sumeni regionális történeti múzeum igazgatója szerint intézményük és a debreceni Déri múzeum hosszú távú együttműködésének újabb lépése a Kossuth kultusza Bulgáriában című kiállítás.



A Déri múzeum kávézójában látható tárlaton fotókon, dokumentumokon, posztereken mutatják be, hogyan őrzik Kossuth emlékét Sumenben.



A múzeumházban eredeti bolgár berendezések és az 1848-1849-es dokumentumok a magyar forradalom menetét és Kossuth Lajos munkásságának emlékeit őrzik, de fontos feladatuknak tekintik "a Kossuth Lajos vezette magyar és lengyel emigránsok valamennyi emlékének összegyűjtését és megőrzését" is - hangzott el a megnyitón.



A Bolgár kultúra, bolgár ízek elnevezésű tematikus nap keretében bolgár népzenével, néptánccal, Bulgária turisztikai nevezetességeivel és bolgár hagyományos éttelekkel is megismerkedhettek az érdeklődők szombaton a debreceni Déri múzeumban.