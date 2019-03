Programajánló

A Medvesi Fotós Maraton kiállításával nyitja meg a turistaszezont a Füleki Vármúzeum

A Medvesi Fotós Maraton képeiből válogatott kiállítást rendeznek a szlovákiai Füleki Vármúzeumban, ez a program nyitja meg az idei turistaszezont március 15-én. 2019.03.10 01:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Tavaly júniusban zajlott a rangos és egyre közismertebb Medvesi Fotós Maraton című rendezvény negyedik évada a határon átnyúló Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark területén, amelybe több mint 350 résztvevő kapcsolódott be Magyarországról, Szlovákiából és más országokból - írják a közleményben.



A fotósok több ezer képet készítettek, amelyek a médián és a közösségi oldalakon keresztül mutatják be a térség egyediségét. Az esemény központi része volt a fotóverseny a táj, az emberek és az élővilág kategóriákban.



A felvételeket szakmai zsűri értékelte, a legjobbnak ítélt fotókért járó díjak mellett pályázni lehetett a közönségdíjra, az ifjúsági, valamint a fődíjra is. Utóbbi azt a résztvevőt illette, akinek a három legjobb felvétele a zsűri pontozása szerint a legmagasabb pontszámot érte el.



A legjobb felvételekből készült vándorkiállítás megnyitója március 15-én lesz a füleki várban. Az érdeklődők mintegy harminc képet láthatnak amatőr és professzionális fényképészektől.



A múzeum tájékoztatása szerint a kiállítás nyitja meg az idei turistaszezont a füleki várban. A középkori erőd az előző évekhez hasonlóan tematikus kiállításokkal, színes rendezvényekkel, valamint a vár és a földalatti folyosók állandó tárlataival várja a látogatókat, a kiállításokat a szlovák és magyar nyelvű feliratok mellett már angol szöveges ismertető is kíséri.



A Medvesi Fotós Maratont 2013-ban rendezték meg először, hogy népszerűsítse a geopark értékeit és a tájvédelmet. A hagyományos természetfotózáson túl a szervezők extra lehetőségeket is biztosítanak a fotósoknak, a maraton 24 órájára kivilágítják például a térség három középkori várát, Salgót, Somoskőt és Füleket. A program részei az asztrofotózás, az éjszakai tájképek elkészítése, vagy a hajnali túrák, de megmutatják a résztvevőknek a Medvesalja rejtett értékeit is.