Nőnap - A dalszerzők 20 százaléka nő Magyarországon

Nőnap - A dalszerzők 20 százaléka nő Magyarországon

Évek óta húsz százalék körül alakul a női zenei alkotók - szövegírók, zeneszerzők - aránya Magyarországon, jelentős többségük szövegírással foglalkozik. 2019.03.08 00:30 ma.hu

A tavaly regisztrált női dalszerzők mintegy 60 százaléka 30 évesnél fiatalabb - derült ki az Artisjus nőnap alkalmából közzétett statisztikáiból.



Az Artisjus által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményből kiderül: bár a KSH adatai szerint a felsőfokú végzettségű nők Magyarországon jelentős többséget képviselnek a művészetek területén (62 százalék), a hazai dalszerzők csupán húsz százaléka nő. Ezen a területen ugyanakkor látványos a növekedés: a szövegíró és zeneszerző nők aránya 2005 előtt mindössze 5 százalék volt.



Az elmúlt évekre jellemző húsz százalékos aránnyal Magyarország a női dalszerzők arányát tekintve felzárkózott az európai átlaghoz.



"A nemek közötti egyenlőtlenség a globális zenei világ egyik nagy kihívása. Az elmúlt években számos nemzetközi kezdeményezés történt a statisztikák javítása érdekében: tavaly indult el a zeneiparban dolgozó nőket összefogó globális adatbázis, a női esélyegyenlőségért küzd az európai jogkezelők egyesületének Women@CISAC elnevezésű programja is" - áll a kommünikében.



Az elmúlt négy évben mintegy ezer új szövegíró és zeneszerző nő regisztrált az Artisjusnál. A statisztikák szerint ők inkább a szövegírásban aktívak, a tavaly regisztrált női alkotók 43 százaléka kimondottan dalszövegíró. Közel egyharmaduk zenét is ír a szövegek mellett, másik egyharmaduk kizárólag zeneszerző. Mint írták, A Dal című televíziós showműsor idei évadába nyolc olyan szerzemény került a legjobb 30 közé, amelynek szövegét nő írta.



A 2018-ban született új magyar zeneszámok 16 százalékának volt női alkotója (is). A szerzői egyesület felmérése alapján az általuk írt zenék 30 százaléka popdal, 12 százaléka rock/metál szám, ugyanekkora az arány az alternatív, a klasszikus és az instrumentális kompozíciók tekintetében, és tőlük származik minden tizedik elektro/dance stílusú szerzemény.



Az Artisjusnál tavaly regisztrált női dalszerzők mintegy 60 százaléka 30 év alatti, 13 százalékuk 20 évesnél is fiatalabb. A legalább egy női szerzővel bíró zeneművek egyharmadát a 30 évnél fiatalabbak írták 2018-ban.



A női alkotók szerepének erősödése a szakmai elismerésekben is tetten érhető. A legjobb zeneszerzőknek és szövegíróknak járó Artisjus-díjak kiválasztottjai között szerepelt Adamis Anna (1998), Szabó Ágnes (2009), Palya Bea (2010), Szirtes Edina Mókus (2012), Váczi Eszter (2014), Tallér Zsófia (2015), a junior díjasok közül Jónás Vera (2016), Kozma Kata (2017), Várallyay Petra (2017), Lábas Viki (2018, a Margaret Island tagjaként), Szeder-Szabó Krisztina (2018) és Schoblocher Barbara (2019, a Blahalouisiana tagjaként).



"A dalok nagyja a magyar poptörténetben férfi szemszögből lett megírva, így bőven van mit kifejteni a másik oldalról" - idézte a közlemény Szeder-Szabó Krisztinát.