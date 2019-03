Rosszul lett

Sas József kórházba került Thaiföldön, nem tud hazajönni

hirdetés

Váratlanul rossszul lett és kórházba került szokásos téli thaiföldi pihenése alatt Sas József.



A 80 éves humorista többször is járt már az országban, ám most nem érkezett időben haza, odakint kezelik ugyanis.



A humorista hazatérését a legnagyobb biztonságban szervezik. Sas József mellett imádott felesége, Zsuzsa és egy orvos is ott lesz a repülőúton - tudta meg a Bors.



"A feleségével utazott Thaiföldre, a tervek szerint a hétvégén érkeztek volna haza. Nagyon féltettem az utazástól, a hőmérséklet-különbségtől, de azt mondta, jól fog esni neki a kikapcsolódás. Mivel azt mondta, pihenni szeretne és a telefonját is kikapcsolja, így én nem beszéltem vele, mióta elutazott" - mondta el a lapnak Baranyi László, Sas József régi barátja.