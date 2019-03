Kultúra

Strand Fesztivál - Steve Aoki, a Modestep és az Offenbach is jön Zamárdiba

A kaliforniai DJ-producer, tortadobáló Steve Aoki, a dubstep koronázatlan királyai, a Modestep és a Sigma, valamint a népszerű francia dance duó, az Ofenbach is fellép az idei Strand Fesztiválon, melyet augusztus 20. és 24. között tartanak Zamárdiban. 2019.03.02 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A MOL Nagyon Balaton kiemelt jelentőségű, immár hetedik alkalommal megrendezendő fesztiválja ad ismét otthont augusztus 20-án a 4. Petőfi Zenei Díj gálájának - írták a szervezők tájékoztató anyagukban.



Kiemelték: a fesztivál történetében "soha nem látott felhozatal" lesz világsztárokból, a most bejelentett előadók a Bastille, Jason Derulo, Anne-Marie, Dimitri Vegas és Like Mike, valamint Jonas Blue mellé érkeznek a zamárdi szabadstrandra.



Az idei Strand egy nappal hosszabb lesz a tavalyinál, a Petőfi Zenei Díjakat kétórás show keretében adják át és ugyanezen az estén John Newman ad nagykoncertet a közönségnek - idézte a tájékoztató Lobenwein Norbertet, a MOL Nagyon Balaton főszervezőjét, aki hozzátette, hogy NECC Partyra és a Balaton legnagyobb tűzijátékára is várják a látogatókat.



A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy péntektől a https://strandfesztival.com/ oldalon elérhető a fesztivál három színpadának részletes programja.