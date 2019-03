Programajánló

Március 15-én kezdődik a Győri Tavaszi Fesztivál

Március 15. és április 1. között rendezik idén a Győri Tavaszi Fesztivált, amelynek programjai közt színházi előadások, koncertek, kiállítások és gyermekprogramok is szerepelnek.

Fekete Dávid (Fidesz-KDNP) alpolgármester elmondta, hogy minden évben ezzel az összművészeti fesztivállal indul a megyeszékhelyen a fesztiválszezon, amely decemberben az Advent Győrben nevű programsorozattal zárul.



A tavaszi programsorozat március 15-én A szabadság apró betűs hősei című kiállítás megnyitójával kezdődik a Megyeház téren. A tárlat, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban harcoló magyar tudósok életét követi végig a szabadságharc leverése után, március 21-ig tekinthető meg ingyenesen.



Március 18-án a Zichy-palotában a Győri Filharmonikus Zenekar tagjaiból alakult rézfúvós kvintett Händel, Mozart, Bizet és Strauss műveiből ad koncertet. Másnap szintén a Zichy-palotában tart Kettő címmel önálló estet Vámos Miklós, aki Töredelmes vallomás című novelláskötetét és Legközelebb majd sikerül című regényét mutatja be.



A Műhely-estek elnevezésű sorozat kertében március 21-én Szarvas Melinda, Loschnitz Ferenc és Baróthy Zoltán mutatják be első könyveiket a Zichy-palotában.



A Generációk Háza Művelődési Központban március 23-án Valami csaj(ok) címmel a Rózsavölgyi Szalon mutatja be Neil LaBute 2005-ben írt komédiáját. A darab különlegessége, hogy a négy különböző női karaktert ugyanaz a színésznő, Pokorny Lia játssza.



Másnap a Juhász Kata Társulat és az Aulea Alapítvány Felhőcirkusz című előadásával a gyerekeket várja a Vaskakas Művészeti Központban. Az előadásban Weöres Sándor gyermekverseinek motívumai jelennek meg. Március 25-én Szabó Magda Az ajtó című regényéből készült monodrámát ad elő Havas Judit a Zichy-palotában, 27-én pedig Szőke Nikoletta és Gájer Bálint mutatja be Bernstein 100 című zenei produkcióját a Vaskakas Művészeti Központban.



Szőke Nikoletta elmondta, hogy a dzsesszdallamokra épülő darab tavaly készült Leonard Bernstein zeneszerző, karmester születésének századik évfordulójára, de az előadás sikeressége miatt idén is játsszák. A darab külön legessége, hogy Bernstein munkásságát a dzsessz hangzásvilágával mutatják be.



Március 28-án ismét a dzsessz kerül a középpontba, de már a legkisebbeket szólítja meg a Kokopelli Jazz Matiné című előadás a Generációk Háza Művelődési Központban, ahol dzsesszzenészek interaktív módon vezetik be a műfajba a gyermekeket.



Március 29-én az olasz Preludio Trio Band lép fel az Egyetemi Hangversenyteremben. Giorgio Casciarri operaénekessel Denis Biancucci zongoraművész és Gentjan Llukaci hegedűművész áriákat, dél-olasz hangulatot árasztó, autentikus nápolyi és más ikonikus olasz dalkülönlegességeket játszik.



Aznap a Képkeretező Művészgalériában Félhelyes Erzsébet mesék ihlette képeiből nyílik kiállítás.



A hímes tojás napját idén március 31-én tartják a Generációk Házában, ahol az ország különböző településeiről érkező mesterek és népi iparművészek mutatják be tájegységükre jellemző hímes tojásaikat. Lesz még hímestojás-vásár és húsvéti játszóház is.

A tavaszi programsorozat zárásaként a Vaskakas Művészeti Központban a Szabad Tér Színház produkciójaként mutatják be az Így szerettek ők című irodalmi koncert-színházat.



Simon Kornél színész a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az előadás Nyáry Krisztián azonos címmel megjelent irodalmi szerelmeskönyvei alapján készült, amelyet magyar írók és költők, köztük Szabó Lőrinc, Babits Mihály és Ady Endre szerelmes verseiből, fennmaradt leveleiből, naplóiból állított össze. Az előadás során az elhangzó verseket megzenésített formában adják elő a Kaláka együttes közreműködésével.