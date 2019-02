Kultúra

Megkezdődött a Zenevarázslat négykezes zongoraverseny Egerben

Szerdától vasárnapig immár negyedik alkalommal rendezik meg a Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny és Kurzus Határok Nélkül című programot Egerben. 2019.02.27 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A zenei tehetséggondozás, valamint a komolyzene népszerűsítésének jegyében szervezett eseményre mintegy négyszáz gyermeket várnak - hangzott el a seregszemle nyitónapján tartott sajtótájékoztatón.



Várnagy Andrea zongoraművész, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta: az idén 5 naposra bővült rendezvény iránt az anyaország mellett határainkon túlról is nagy volt az érdeklődés. A Zenevarázslat küldetéséről szólva hangsúlyozta: nem elsősorban a versenyek feszült légkörének megteremtésére törekednek, sokkal inkább hitet és motivációt szeretnének adni a gyerekeknek a komolyzene hallgatásához és tanulásához.



Jelezte: a zsűri elnöki tisztét ezúttal Balázs János zongoraművész tölti be, aki a grémiumot alkotó neves előadók többségéhez és a vendégként fellépő Bogányi Gergely zongoraművészhez hasonlóan koncertet is ad a rendezvényt befogadó egri Eszterházy Károly Egyetemen.



"Ma mindenki önállóan akar győzni és érvényesülni, a négykezes mint műfaj ezzel szemben az összefogásról, az együttműködésről, a közös sikerekről szól" - fogalmazott. Művészként fontos, hogy ott legyünk a legnagyobb koncerttermekben, de ha nem megyünk el a tornatermekbe, a határon túli kis falvakba is, akkor 20 év múlva nem lesz a komolyzenének értő közönsége - tette hozzá.



Habis László, a város polgármestere a tájékoztatón a helyi születésű Várnagy Andrea munkásságát méltatva kiemelte: a nemzetközileg elismert zongoraművész egy fontos kulturális misszió zászlóvivője, aki a Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny és Kurzus Határok Nélkül című programmal eddig sok fiatal "lelkét érintette meg".