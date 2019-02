Kult

Oscar-gála: Andy Vajna kimaradt a megemlékezésből

Idén is megemlékeztek azokról a filmesekről, aki az előző Oscar óta meghaltak. A januárban elhunyt Andy Vajna nem került be az összeállításba. 2019.02.25 17:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén többek között Burt Reynolds, Bernardo Bertolucci, Milos Forman, Penny Marshall, Stan Lee, Bruno Ganz és Albert Finney került a montázsba. A januárban meghalt Andy Vajna nem került be az összeállításba.



A filmbiztos özvegye, Vajna Tímea Istagram-oldalán regaált a történtekre. "Felháborító és nagyon szomorú, hogy egy ilyen nagy embert, mint Andy Vajna, nem tett be az Academy az In Memoriamba! Mi minden papírt elküldtünk, többször beszéltünk velük. De nem hagyjuk annyiban” - írta.