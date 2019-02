Oscar-díj

Filmszakértő: a korábbi botrányok ellenére jól sikerült a gála

2019.02.25

Hiába követték egymást a botrányok a 91. Oscar-gála előtt, a rendezvényt jól bonyolították le - mondta Dudás Viktor filmszakértő hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő azt mondta, az idei gála a "jutott is, maradt is" jegyében telt, hiszen a legesélyesebb filmek valóban kaptak díjat, igaz nem annyit és nem azokban a kategóriákban, mint előzetesen gondolni lehetett.



Például A kedvenc című filmnek - ahogy a Romának is - tíz jelölése volt, de végül csak egyet tudott díjra váltani. A legjobb film pedig A Zöld könyv lett, miközben hetekkel korábban mindenki a Romát dicsérte - tette hozzá.



Dudás Viktor felidézte: a Roma nemcsak a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat, hanem az operatőri és a rendezői Oscart is elnyerte. A film operatőre maga a rendező volt, Alfonso Cuarón, akinek ez volt az első nagyjátékfilmje ebben a felállásban.



A szakértő kitért arra is, hogy az Oscar-díj elnyerése nem minden esetben jár együtt a későbbi sikerrel; elsősorban a női győztesekre igaz, hogy karrierjük akár meg is törhet utána. Ez azért lehet így, mert elvárják tőlük, hogy már ne vállaljanak el bármilyen szerepet, ezzel párhuzamosan a gázsijuk is nő, így a filmkészítők inkább mást választanak helyettük - mondta.

Oscar-díj - A Zöld könyv lett a legjobb film

A 91. Oscar-díjátadó ceremónia legnagyobb meglepetését okozva Peter Farrelly Zöld könyv című filmje nyerte el a legjobb film díját helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban.

Alfonso Cuarón kapta a rendezői Oscart

A Roma című fekete-fehér mexikói filmért Alfonso Cuarón kapta a legjobb rendezésért járó díjat a helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-gálán.

Olivia Colman kapta a legjobb női főszereplő díját

Olivia Colman brit színésznő, A kedvenc című film főszereplője kapta a legjobb női alakításért járó díjat a helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-gálán.

Rami Malek kapta a legjobb férfi főszereplő díját

Rami Malek, a Bohém rapszódia című film főszereplője kapta a legjobb férfi alakításért járó díjat a helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-gálán.

Spike Lee Csuklyások című filmje kapta a legjobb adaptált forgatókönyv Oscarját

Spike Lee filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman kapta a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját, az eredeti forgatókönyvek közül pedig a Zöld könyv győzött helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.



A legjobb rövid animáció Oscarját a Bao című produkció kapta. A rövid dokumentumfilmek mezőnyében az indiai nőkről szóló Period. End of Sentence alkotói nyertek. A legjobb vizuális effektusokért Az első ember című filmet díjazták az amerikai filmakadémia 91. díjátadó ceremóniáján.



A legjobb filmzene díja a Fekete Párducnak, a legjobb filmdal Oscarja pedig a Lady Gaga és Bradley Cooper előadásában elhangzó Shallow című számnak jutott a Csillag születik című filmből.

Mahershala Ali a legjobb férfi mellékszereplő

Mahershala Ali kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat a Zöld könyvben nyújtott alakításáért helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-díjátadó gálán.



A 45 éves amerikai színésznek ez a második Oscar-díja, tavalyelőtt ugyanebben a kategóriában díjazták, akkor a Holdfény című drámáért.



Az egész estés animációs filmek között a Pókember - Irány a Pókverzum című alkotást jutalmazta az amerikai filmakadémia.



A legjobb vágás díját pedig a Bohém rapszódia című film vágója, John Ottman kapta.

A Roma kapta a legjobb idegen nyelvű film díját

Alfonso Cuarón Roma című, fekete-fehérben forgatott, mexikói filmje, a Roma kapta a legjobb idegen nyelvű film díját helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-díjátadó ceremónián.



Cuarón az estén korábban a legjobb operatőr Oscar-szobrát is megkapta. A Roma a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában a Kafarnaum című libanoni drámával, a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című alkotásával, a német Florian Henckel von Donnersmarck Mű szerző nélkül című drámájával és a japán Koreeda Hirokazu Bolti tolvajok című alkotásával versengett az Oscar-szoborért.



A legjobb hangvágás és hangkeverés díját a Freddie Mercuryről és a Queen együttesről szóló Bohém rapszódia című zenés film alkotói vehették át.

Alfonso Cuarón kapta az operatőri díjat

Alfonso Cuarón kapta a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat a 91. alkalommal megrendezett Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban.



A mexikói alkotó az általa rendezett, Roma című fekete-fehér dráma fényképezéséért vehette át az amerikai filmakadémia elismerését, ez a harmadik Oscar-díja. Cuarónnak ez volt az első filmje, amelyet operatőrként is jegyzett.



A legjobb jelmezért járó elismerést a Fekete párduc című film kapta, Ruth Cartert harmadszor jelölték, először nyert.



A szuperhősfilmet jutalmazták a díszlet kategóriában is: Hannah Beachler és Jay Hart vehette át az Oscar-díjat.

Regina King a legjobb női mellékszereplő

Regina King kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat a 91. alkalommal megrendezett Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban.



A ceremónia a Queen együttes és Adam Lambert fellépésével kezdődött. Regina King a Ha a Beale utca beszélni tudna című filmben nyújtott alakításáért vehette át az Oscar-szobrot. A 48 éves színésznő a mezőnyben Amy Adams (Alelnök), Marina de Tavira (Roma) és A kedvenc két sztárja, Emma Stone és Rachel Weisz elől vitte el az Oscart.



A legjobb dokumentumfilm díját a magyar származású Elizabeth Chai Vasarhelyi és Jimmy Chin rendezte Free Solo kapta, amely Alex Honnold sziklamászóról szól.