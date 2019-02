Programajánló

Dzsessztörténeti időutazás Szakcsi Lakatos Bélával

Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész és zeneszerző mesél a dzsesszről a Beyond Budapest Jazztörténeti időutazás a Belvárosban című élményséta-sorozat következő, március 9-i állomásán. 2019.02.23 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egykori budapesti dzsesszélet legmeghatározóbb helyszíneit, művészeit bemutató programon belül a résztvevők megismerhetik a műfaj kialakulását, történelmi hátterét, és az is kiderül, vajon a németek és a szovjetek miért tiltották, majd az amerikaiak hogyan vetették be "kulturális trójai falóként" - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A séta elején Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt-díjas zenész, a nemzet művésze azt is felidézi, miként vált a dzsessz az ötvenes-hatvanas években a hazai szórakoztató- és vendéglátóipar legfontosabb elemévé. Ő maga kilencévesen kezdett zongorázni, majd a klasszikus zene után fordult figyelme a dzsessz felé. A sétán nemcsak a korszakról, hanem az odavezető útról is sok érdekességet hallhatnak a résztvevők.



A séta kidolgozója és vezetője Jávorszky Béla Szilárd zenei szakíró, szerkesztő, számos könyv, köztük A magyar jazz története szerzője. A programon a résztvevők felfedezik a budapesti dzsesszélet legfontosabb helyszíneit, megismerkednek a korszak legnagyobb művészeivel, miközben a zenei hangzás jellegzetességei és az irányzat fejlődési íve is kirajzolódik.



A séta az Astoria szállótól indul. További információ és regisztráció itt.