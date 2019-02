Programajánló

Kettős jubileumnak dedikálja Weininger Andor-tárlatát a pécsi Janus Pannonius Múzeum

Weininger Andor (1899-1986) festő, grafikus, építész és formatervező születésének 120. évfordulója és a weimari Bauhaus megalapításának centenáriuma alkalmából nyílik a magyar képzőművész valamennyi alkotói korszakát bemutató kiállítás a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) Modern Magyar Képtárában március 1-jén.

A közgyűjtemény MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint A Bauhaustól New Yorkig című tárlat számos hang- és mozgóképanyag segítségével kalauzolja a látogatót Weininger Andor életművében, egyszerre megjelenítve az építészt, a zenészt, a képzőművészt, a színészt és a színpadépítő szakembert.



Az alkotóról felidézték: Weininger Andor életműve csaknem a teljes huszadik századot felöleli, életének egyes állomásai pedig a világ legkülönbözőbb pontjaihoz kötik.



Életét az emigrációk sora és ezzel együtt újabbnál újabb kulturális és művészeti közegek megismerése határozta meg - írták arra is kitérve, hogy képzőművészeti munkásságában látványos ívet írt le, a huszadik század avantgárd művészeti irányzatai közül többhöz is csatlakozva, a Bauhausban megismert geometrikus absztrakciótól a szürrealizmusig.



Weininger Andor a képzőművészet mellett több más művészeti ágban is jelentőset alkotott. A Bauhaus összművészeti koncepciója jegyében az 1920-as években zenészként, előadóművészként és színpadtervezőként is dolgozott. "Ezek a tevékenységei képzőművészetéhez hasonlóan fontos elemei munkásságának, egyik sem képzelhető el a többi nélkül" - olvasható az írásos összegzésben.



A JPM saját Weininger Andor-gyűjteményéban található tárgyakon túl a kiállításra kerülő művek jelentős részben Körner András New Yorkban élő építész gyűjteményéből származnak, aki 1970-től a művész haláláig szoros barátságot ápolt az alkotóval és a műveket személyesen tőle és özvegyétől kapta ajándékba.



A kiállítás március 31-ig látható Pécsen.