Programajánló

Omara Portuondo kubai énekesnő a MOM Sport színpadán ad koncertet

Omara Portuondo, a Buena Vista Social Club énekesnője május 18-án és 19-én két koncertet ad a budapesti MOM Sport központban, Last Kiss turnéja keretében. 2019.02.18 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A koncert bemutatja Portuondo több mint fél évszázados pályafutását a revük világától a Cuarteto las d'Aida énekegyüttes dalain és a Buena Vista Social Club legendás zenéin át az azt követő szólókarrierig - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az énekesnőt a virtuóz zongorista Roberto Fonseca kíséri, aki a koncertek zenei rendezője is egyben. Az előadáson közreműködik még Andres Coayo (ritmushangszerek), Ruly Herrera (dob), Yandy Martinez (basszus) és Rossio Jimenez (vokál).



Omara Portuondo legutóbb 2017-ben lépett fel Budapesten, de hallhatta már a Sziget Fesztivál és a VeszprémFest közönsége is több alkalommal.



A kubai Edith Piafnak is nevezett énekesnő karrierje 15 éves korában, a havannai Tropicana Club táncosnőjeként indult, később énekelni is a Tropicanában kezdett. 1952-ben Haydee nevű nővérével és két másik énekesnővel megalakította a Cuarteto las D'Aida énekegyüttest, amellyel hónapokig turnézott az Egyesült Államokban. A dzsessz és a kubai zene hangzásvilágát ötvöző Magia Negra című első önálló lemeze 1959-ben jelent meg.



A bolerók és habanerák "királynője" a szerencsésebbek közé tartozott, mivel a hetvenes-nyolcvanas években fellépett a világ számos pontján, Európa országai mellett Japánban is koncertezett, Kubában pedig a legnépszerűbb előadók között tartották számon. A világhírnevet azonban neki is a Buena Vista Social Club hozta meg.



Később több szólóalbuma is megjelent, 2000-ben a Buena Vista Social Club presents Omara Portuondo, 2004-ben a Flor de Amor, amelyen a kubai zenészek mellett brazilok is közreműködtek. A Latin Grammy-díjat 2009 kapta meg Gracias című lemezéért.