Programajánló

Májusban rendezik meg az V. Nemzetközi Természetfilm Fesztivált

A filmfesztivált először 2015-ben rendezték meg, mára pedig számos kísérőrendezvénnyel bővülve a régió egyik legnagyobb filmes és természet-környezetvédelmi tematikus rendezvénye lett - emlékeztet a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény.



A fesztivál idei mottója: Természet- és környezetvédelem a művészet és a játék erejével, kiemelt témája pedig a víz.



A programsorozat vázát a filmszemle és a Természet- és Környezetvédelmi Vásár adják. A fesztiválfilmeket hagyományosan hat helyszínen vetítik, amelyek között kiemelt helyszínük lesz a természetfilmeknek, az animációs filmeknek és a dokumentumfilmeknek, lehetőséget adva ezzel a család minden tagjának, hogy érdeklődésének megfelelő filmeket nézhessen.



A látogatók kiállításokkal, koncertekkel is találkozhatnak. Megtekinthető lesz Máté Bence szabadtéri fotókiállítása, de ismét megrendezik a Varázslatos Magyarország című tárlatot, bemutatkoznak továbbá a diákfotográfusok és a térségi fotósok is.



Ismét lesz Trash Art Magyarország szoborpark, esténként pedig a Jam for Nature zenei tehetségkutató és meghívott előadók produkciói várják a látogatókat. A koncertek után egy óriási LED-falon a díjnyertes természetfilmeket vetítik majd.



Az Áder János köztársasági elnök védnökségével meghirdetett fesztivál programtervezete www.godollofilmfest.com honlapon érhető el.