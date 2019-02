Programajánló

Megnyílt a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása

Megnyílt pénteken a 2019. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása a budapesti Műcsarnokban.

MTI/Balogh Zoltán

A Derkovits-ösztöndíjakat Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára és Tardy-Molnár Anna, a MANK Magyar Alkotóművészeti Nkft. ügyvezetője adta át.



Fekete Péter a megnyitón emlékeztetett, hogy az 1955-ben alapított Derkovits Gyula-ösztöndíjra a 35. életévüket be nem töltött művészek pályázhatnak minden évben. Az ösztöndíj összege 2019-ben havi bruttó 200 ezer forint, s 26 művész kaphatja meg egy esztendőre - fűzte hozzá.



Az államtitkár elmondta, hogy az ösztöndíj célja a megfelelő anyagi feltételek megteremtésével segíteni a tehetséges képzőművész fiatalok pályakezdését, művészi fejlődését, s ily módon támogatni a formanyelvében és tartalmában is korszerű és színvonalas művek létrejöttét. "Régi, jól működő hagyomány az is, hogy az ösztöndíjasok alkotásaiból minden évben kiállítást szerveznek a Műcsarnokban" - mutatott rá, hozzátéve: fontos gesztus és fontos megmutatkozási lehetőség ez.



Tardy-Molnár Anna, a MANK Magyar Alkotóművészeti Nkft. ügyvezetője arról szólt, hogy az immár 64 éves Derkovits-ösztöndíjat egyre növekvő érdeklődés és aktivitás jellemzi. A pályázatra idén mintegy 180 kiemelkedő és fantasztikus munka érkezett, míg 2018-ban 133-an küldték el jelentkezésüket - mondta el az ügyvezető.



A rendezvény látogatóit Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója köszöntötte, a kiállítást Lépold Zsanett művészeti író nyitotta meg.



A március 24-ig látogatható tárlaton Ámmer Gergő, Ádám Zsófia, Bögös Loránd, Fátyol Viola, Felsmann István, Fodor Dániel János, Gosztola Kitti, Horgas Karina, Kincses Előd Gyula, Kis Judit, Kocsi Olga Piroska, Kopacz Kund László, Máriás István (aka Horror Pista), Murányi Mózes Márton, Nagy Karolina, Papp Sándor Dávid, Paráda Zoltán, Pintér Dia, Pólya Zsombor, Szabó Ottó (Robotto), Tóth Márton Emil, Tranker Kata, Trapp Dominika, Váczi Lilla Éva, Varju Tóth Balázs és W. Horváth Tibor Gyula munkáit tekintheti meg a közönség.



A pályázók műveit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért független szakmai zsűri bírálja el, a pályáztatás és pályázatkezelés feladatait a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.