Ma kezdődik a Kultúrházak éjjel-nappal sorozat

Ma kezdődik és vasárnapig tart a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, amelyet több száz helyszínen rendeznek meg Magyarországon és nyolc külföldi helyszínen.

Idén a Mindennap értéket adunk jelmondathoz kapcsolódva rendezik meg a programokat, amelyek között a táncházak, népzenei és néptánctalálkozók, farsangi programok mellett Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember az élet szeretetéről mesél az Angyalföldi Művelődési Házban, Szabó György bükki füvészmester ismeretterjesztő előadása Kisvárdán lesz hallható, Csányi Vilmos etológus Íme, az ember című előadását pedig Kispesten láthatják az érdeklődők.



Az idei kiemelt magyarországi helyszín Erdőkertes, Gödöllő és Kecskemét lesz, de Bécsben, Bukarestben, Komáromban, Szabadkán, Lendván, Nagybányán, Kórógyon és Tiszapéterfalván is szerveznek programokat.



A vérfarkasok éjszakája címmel Abonyban a szabadulószobák és a szerepjáték világát ötvöző eseményt tartanak, Esztergomban kocsonya-szépségversennyel készülnek, a fiatalabbak egy e-biztonságról szóló előadáson vehetnek részt Bicskén, a zene iránt fogékonyakat pedig a zeneszerkesztés és remixkészítés rejtelmeibe vezetik be Egerben.



Az idei rendezvénysorozaton fellép mások mellett Bródy János, Malek Andrea, Fehér Adrienn, Oláh Ibolya és Vastag Tamás is.



A hagyományokhoz híven a szervezők idén is több pályázattal készülnek: a #mindentegylapra! közművelődési kiírásra a szervezetek programjait, munkáját népszerűsítő plakátokat várnak, a #vanképedhozzánk? fotópályázatra pedig a közművelődési intézmények rendezvényein készült fotókkal nevezhet az intézmények mellett a civil közönség is. A reklámspot pályázatra az idei év szlogenjéhez szorosan kapcsolódó, maximum egyperces, a rendezvényt népszerűsítő kisfilmeket várnak.



A programsorozat Facebook-oldalán lesz egy "szelfiverseny" is, ide a látogatók kedvenc művelődési házuk előtt készült önarcképeikkel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot gyűjtő egyéni pályázó 30 ezer forint értékű kulturális utalványt nyer.



A részletes pályázati kiírások a www.kulturhazak.hu oldalon olvashatók.