Programajánló

VOLT Fesztivál - Black Eyed Peas, Cypress Hill, Papa Roach is lesz

hirdetés

Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által csütörtökön bejelentett új nevek között szerepel a Black Eyed Peas, a Cypress Hill, a Papa Roach, az Ugly Kid Joe és a Nouvelle Vague is.



Június 26-tól négy napon át tart Sopronban az idei VOLT.



Mint a közleményben szerepel, az 1992 óta létező Los Angeles-i Black Eyed Peas csaknem tíz év után turnézik újra és a VOLT-ot választotta az európai turné egyik kiemelt állomásaként. A mainstream hiphop meghatározó csapata nemcsak tavaly ősszel megjelent új albumát, hanem legnagyobb slágereit is elhozza Sopronba.



A VOLT nyitónapján a már korábban bejelentett Slipknot előtt fog játszani két kaliforniai csapat, a hiphopban utazó Cypress Hill és a hard rock-metálzenét játszó Papa Roach, valamint a svéd heavy metál formáció, az Amaranthe, így a Tankcsapda a tervezettől eltérően egy nappal később, a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators előtt mutatja be 30 éves jubileumi showját. Szintén június 27-én csütörtökön lép színpadra a hard rock, a funk, a rap és a thrash jellegzetességeit elegyítő amerikai Ugly Kid Joe.



Eljön Sopronba az elektropop egyik aktuális európai művelője, a svéd Jan Blomqvist, aki teljes zenekarát hozza magával a VOLT-ra. Az elektronikus zenei felhozatalt erősíti két dj sztár, a belga Lost Frequencies és a francia Martin Solveig is. Az osztrák Kruder & Dorfmeister páros ugyancsak fellép, akárcsak a német Kollektiv Turmstrasse duó.



Huszadik születésnapját ünnepli a drum and bass specialistáit tömörítő Bladerunnaz csapata, amely a kezdetek óta fontos szereplője a VOLT programjának. Az ünnepi eseményre Dj Friction és a Prototypes érkezik Sopronba, miközben ugyanezen a napon a Next Level-est keretében a francia Habstrakt lép színpadra.



A szervezők bejelentették továbbá, hogy jön a VOLT-ra a hetvenes-nyolcvanas évek punk és új hullámos zenéit bossa nova stílusba átültető, és Magyarországon előszeretettel fellépő francia Nouvelle Vague, valamint az osztrák !DelaDap is.



Azt már korábban bejelentették, hogy az említett Slash és csapata, valamint a Slipknot mellett a fellépők között lesz Parov Stelar, Robin Schulz és LP is.