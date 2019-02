Kultúra

Több a női és a nem fehér főszereplő a hollywoodi kasszasikerekben, mint valaha

A száz legnagyobb bevételű hollywoodi filmben tavaly több nő és alulreprezentált kisebbséghez tartozó színész kapott főszerepet, mint valaha - állapította meg egy új amerikai tanulmány.



A Dél-kaliforniai Egyetem Annenberg Kommunikációs és Újságíró Iskolájának kutatói az Egyesült Államokban 2018-ban bemutatott száz legnagyobb kasszasikert elemezve megállapították, hogy 40 filmnek volt nő a főszereplője vagy egyik főszereplője. Egy évvel korábban száz filmből ez 37-ben fordult elő, 2016-ban pedig 33 produkcióban. 2007 óta, mióta ezt a tanulmányt évente elkészítik, a tavalyi volt a legmagasabb szám - írta a The Guardian című brit napilap honlapja.



A kutatók azt is megállapították, hogy a sokszínűség terén is előrelépés történt: a 40 filmből 11-ben volt olyan vezető karakter, aki "alulreprezentált faji/etnikai csoporthoz tartozik", és 11 filmben szerepeltek 45 éves vagy idősebb karakterek. Összehasonlításként 2017-ben az említett két csoportban 4, illetve 5 film szerepelt.



A diverzitás növekedését általánosságban is jelzi, hogy a száz filmből 28-ban a főszerepet vagy az egyik főszerepet alulreprezentált csoportból származó színész alakította, 2017-ben 21 ilyen film született, 2007-ben mindössze 13, a mélypont pedig 2011 volt 9 filmmel.



Stacy L. Smith, az Annenberg Integrációs Kezdeményezés igazgatója közleményében úgy értékelte, a tavalyi adatok arra utalnak, hogy a filmipar döntéshozói igyekeznek olyan tartalmakat létrehozni, amelyek jobban reflektálnak a való világra, és úgy tűnik, hogy ez a mozikasszáknál meg is térül.