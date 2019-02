Kultúra

Dokumentumfilmeket, játékfilmeket, filmetűdöket várnak a VI. Savaria Filmszemlére

A dokumentumfilmek, játékfilmek és filmetűdök mellett az idei évben a diákfilmesek pályaműveit is várják - műfaji megkötés nélkül - a VI. Savaria Filmszemlére, amelyet május 22. és 24. között rendeznek meg Szombathelyen - közölte pénteken a filmszemle főszervezője.



Lovas Tibor elmondta: nevezni a savariafilmszemle.hu online felületen lehet a megfelelő űrlap kitöltésével. A jelentkezéseket március 15-ig fogadják.



Hozzáfűzte: a zsűri tagjai András Ferenc, Halmy György és Koltay Gábor filmrendezők. Szólt arról is, hogy a filmszemlén háromnapos szakmai konferenciát is szerveznek, amelynek programját a savariafilmszemle.hu oldalon közlik.