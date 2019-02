Kultúra

Woody Allen beperelte az Amazont

2019.02.08

Woody Allen beperelte az Amazont, mert szerződése ellenére nem forgalmazza a rendező A Rainy Day in New York című új filmjét - írta a BBC hírportálja.



A 83 éves rendező több mint 68 millió dolláros (19 milliárd forint) kártérítést követel az Amazon stúdiótól, amely szerinte ki akar hátrálni abból a szerződésből, amit több filmre kötött vele- ismertette a BBC News.



Az Amazonnál korábban Allen két filmje jelent meg és a Crisis in Six Scenes című tévésorozatát is forgalmazták. A rendező legutóbbi, A Rainy Day in New York című produkcióját azonban már nem volt hajlandó forgalmazni az óriáscég.



Allen csütörtökön New Yorkban nyújtotta be keresetét egy bíróságon. A dokumentum szerint az Amazon az Allen elleni zaklatási vádak miatt állt el filmje forgalmazásától 2018 júniusában. A rendezőt évtizedekkel ezelőtt azzal gyanúsították meg, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t. Allen ellen azonban sohasem emeltek vádat.



A kereset szerint az Amazon a szerződéskötéskor tisztában volt a "25 évvel ezelőtti alaptalan gyanúsításokkal", tehát erre hivatkozva nem bonthatja fel a szerződést.



Az A Rainy Day in New York című filmet Allen 2017-ben forgatta, a produkcióban Jude Law, Rebecca Hall, Selena Gomez és Timothée Chalamet is szerepelt. A forgatás után az ismét előkerült régi ügy miatt több szereplő is elhatárolódott a filmtől, Chalamet tavaly bejelentette, hogy a filmért kapott gázsiját jótékony célra ajánlja fel.



Jude Law "szörnyű szégyennek" nevezte, hogy a filmet nem mutatják be, és hangsúlyozta, nagyon megfontolja, hogy dolgozik-e még valaha Allennel.