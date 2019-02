Kultúra

Újranyitott a legendás budapesti Metro Klub

Metro Club Theatre néven újranyitott Budapest legendás szórakozóhelye, a Metro Klub, amely a hatvanas években a magyar beatzene fellegváraként vált ismertté. A hivatalos megnyitó február 8-án pénteken lesz. 2019.02.07 12:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az erzsébetvárosi Dohány utcában, a 22-24. szám alatt található épületben a nyitóbulin fellép Revolution, Dj Nash, a New Dance World Hiphop Dance School, és lesz fürdőruha- és fehérnemű-bemutató is - közölték a szervezők csütörtökön.



A Metro Klub szecessziós stílusban tervezett épülete 1908-ban nyílt meg Európa egyik legnagyobb gyerekjáték-áruházaként, majd mintegy fél évszázaddal később alakult át szórakozóhellyé. Ennek hátterében az állt, hogy a kettes metró elhúzódó építésén dolgozó munkások számára szerettek volna egy szórakoztatóközpontot létesíteni. Így költözött a Síp utca és a Dohány utca sarkán álló ötemeletes lakóházba, az egykori Árkád Bazár helyére a Metro Klub, amely korábban több más helyen már működött.



A Budapest kultikus szórakozóhelyeként ismertté vált Metro Klubban (még egy korábbi épületben) alakult meg 1961-ben a Metro együttes, itt koncertezett a magyar beatzene számos ismert zenekara, itt jelent meg először a tviszt. Részben itt forgatták 1969-ben Kovács András Extázis 7-től 10-ig című beat-dokumentumfilmjét, a következő évben itt készült az első magyar koncertlemez, az Egy este a Metro Klubban is.



A hetvenes évek elején a Metro együttes és klub is megszűnt. Az épület egy ideig rendezvényteremként üzemelt, a rendszerváltás környékén butikok, egy hostel, majd az azóta szintén megszűnt Roham Bár költözött ide.



A közlemény kiemeli, hogy a szórakozóhelyen mostantól minden pénteken és szombaton étellel-itallal, hatalmas tánctérrel és az ország legjobb lemezlovasaival várják a vendégeket.