Díjat alapított a Széchenyi-család és a Stádium hírlap

2019.02.07 23:30 ma.hu

Közéleti személyiségek, tudósok és alkotóművészek munkáságát ismerik el majd el a Széchenyi-család és a Stádium hírlap által alapított Stádium-díjjal - közölte a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Széchenyi Tímea kiemelte: a díj különlegessége, hogy a jelöltek kiválasztásában és a szavazásban csak diákok vesznek részt.



Elmondta: több mint 2500 középiskolát próbáltak megszólítani felhívásokkal. A fiatalok március 15-ig jelölik majd a díjra a szerintük arra érdemeseket, március 20-a után megkezdődik a szavazási időszak, az elismerést pedig november közepén adják át. A jelöltekre weboldalon lehet majd szavazni, ahol a diákok kampányolhatnak is támogatottjuk mellett.



A díj célja, hogy olyan témák is bekerüljenek az iskolákba, amelyekről eddig talán nem esett elég szó, és a fiataloknak teret adjanak véleményük kifejezésére - tette hozzá.



A szervezők az iskolaigazgatók, a pedagógusoknak segítségét is kérik abban, hogy beszéljenek a díjról és annak témájáról, ezáltal a jelenlegi magyar művészetről és tudományról.