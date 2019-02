Kultúra

A gyarmatosítás idején elhurcolt műkincseinek visszaadását kéri Nigéria a British Museumtól

A gyarmatosítás idején elhurcolt műkincsei visszaadását kérte Nigéria a British Museumtól egy minapi szimpóziumon, ahol Ghánával együtt bemutatták múzeumépítési terveiket is. 2019.02.04

A nigériai Lagos Állam kormánya pénteken hivatalos kérelmet adott át a londoni intézménynek, hogy szolgáltassa vissza az úgynevezett Lander-széket. Edo Állam kormánya is bejelentette szándékát a benini bronzgyűjtemény visszakérésére.



Az Egyesült Királyságban Lander-székként ismert műalkotást 1830-ban Richard Lander brit Afrika-felfedező vitte el az országból. Lagos Állam kormányának illetékesei a British Musemban pénteken és szombaton rendezett kétnapos szimpóziumon terjesztették elő kérésüket - adta hírül az Allafrica hírportál.



Steve Ayorinde, az állam idegenfogalomért, művészetért és kultúráért felelős biztosa eközben közleményben jelentette be, hogy Lagosban épül a jorubák történelmének és kultúrájának szentelt J.K. Randle Központ, ahol a nigériai műkincs méltó otthonra fog találni. Az intézményt tavasszal nyitják meg.



Ayorinde emlékeztetett arra, hogy a műkincset Richard Lander felfedező vitte el 1830-ban a közép-afrikai országból. Lander, akit 1932-ben a Királyi Földrajzi Társaság medáljával is kitüntettek, jelentősen hozzájárult Nigéria gyarmatosításához.



Az illetékes szerint a Randle-központ egy "világszínvonalú kulturális intézmény lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jorubák visszaköveteljék örökségüket a gyarmatosítóktól és bemutassák azokat egy magas színvonalú kulturális központban az állam több millió lakójának".



Ayorinde közölte, hogy a központ kiállítótere állandó otthonként szolgálhat a nigériai műkincsek számára, amelyeket várhatóan visszakapnak Európából és Amerikából. A Lander-szék, amely jelenleg a British Museum egyik raktárában van, és egyike volt a Nigériából elsőként elhurcolt műkincseknek, e kiállítás középpontjába kerülhet.



A szimpóziumon Godwin Obaseki, a nigériai Edo Állam kormányzója bejelentette, hogy kormányának szándékában áll hivatalosan visszakérni a benini bronzgyűjteményt számos brit múzeumtól, amint befejezik az új királyi palota építését.



Ezek a kincsek a mai Benin és Nigéria területén létező Dahomey királyságból származnak, a brit hadsereg 1897-ben lerohanta a királyság székhelyét, hogy megdöntse Oba királyt. Mintegy négyezer bronz és elefántcsont műtárgyat vittek magukkal, amelyeket a nigériai és a benini kormány az 1960-as évek óta követel vissza.



Hartwig Fischer, a British Museum igazgatója közölte, hogy már egy jó ideje "kapcsolatban áll nigériai kollégáival. Ez egy lelkes párbeszéd, egy elképzelés az együttműködésre, amely magában foglalja műkincsek cseréjének lehetőségét" - idézte az igazgatót a The Art Newspaper honlapja.



A British Museumban több mint 700 benini műtárgy van, hasonlóan gazdag benini gyűjtemény van a Berlini Állami Múzeumban és Franciaországban is.

Emmanuel Macron francia államfő novemberben bejelentette, hogy hazája visszaad 26 benini műkincset, és javasolta, hogy 2019 első harmadában Párizsban tartsanak tanácskozást az afrikai és az európai államok képviselői a műkincsek visszaszolgáltatásának kereteiről.