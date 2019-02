Kötés

Nem engedi David Bowie számainak felhasználását egy új életrajzi filmben a néhai sztár fia

hirdetés

David Bowie fia kritizálta az apja életéről készülő új filmet és közölte, hogy nem szerepelhet benne a néhai sztár egyetlen száma sem - számolt be róla a BBC News pénteken.



Duncan Jones Twitter-üzenetében leszögezte: "a közönségen múlik, hogy akar-e majd egy életraji filmet látni Bowie zenéje és a család hozzájárulása nélkül".



A Stardust című film forgatása a tervek szerint júniusban kezdődik, a produkciót Gabriel Range rendezi. A fiatal Bowie-t Jonny Flynn játssza, feleségét, Angie-t pedig Jena Malone. A film Bowie 1971-es első amerikai útját idézi fel. Ez az élmény ihlette Ziggy Stardust figuráját, és The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars című 1972-es albumát.



A Bafta-díjas rendező és producer Jones szerint sem a családdal nem konzultáltak a film alkotói, sem a produkció részleteiről nem tájékoztatták őket. Jones egy másik Twitter-bejegyzésében azt is közölte, hogy ha a The Sandman and Stardust írója, Neil Gaiman akarna egy életrajzi filmet írni, arra áldását adná. Rendezőként pedig Peter Ramseyt tudná elképzelni, aki egyebek mellett a Pókember: Irány a Pókverzum című animációs film alkotója.



David Bowie 2016 januárjában hunyt el májrákban, két nappal utolsó albuma, a Blackstar megjelenése után.