Gyász

Meghalt Uri István

Uri István, Jászai Mari-díjas színész és szinkronszínész 73 éves korában hunyt el. Nemcsak a színházban, hanem sok filmben és sorozatban is játszott, emellett gyakran szinkronizált is. A szomorú hírt a Centrál Színház posztolta Facebook-oldalán: "Búcsúzunk a My Fair Lady Lord Boxingtonjától, a Sok hűhó semmiért jegyzőjétől, az Illatszertár detektívjétől. Uri István családja és a Centrál Színház társulata mély fájdalommal tudatja, hogy Uri István, Jászai Mari-díjas színművész, kollégánk és barátunk türelemmel és méltósággal viselt betegség után, életének 74. évében elhunyt."