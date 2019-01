Programajánló

Február 14-től a mozikban Dobó Kata első rendezése, a Kölcsönlakás

Február 14-től látható a mozikban Dobó Kata első rendezése, a Kölcsönlakás - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



A rengeteg helyzetkomikummal dolgozó vígjáték mindazokat ki fogja szolgálni, akik felhőtlen szórakozásra vágynak - hangsúlyozta Dobó Kata. Hozzátette: a film alapjául szolgáló színdarabot, hasonlóan A miniszter félrelép című 1997-es vígjátékhoz, Ray Cooney írta.



A színdarabot 2016 óta sikerrel játsszák a Játékszínben, többek között Dobó Kata szereplésével, aki elmondta: a színpadi tapasztalat nem is segítette, de nem is hátráltatta a filmváltozat rendezését, annak ellenére, hogy volt olyan, amikor a forgatásról indult a színházba a Kölcsönlakást játszani.



Kitért arra is, hogy régóta foglalkozott a rendezés gondolatával, amikor az Egyesült Államokban élt, szeretett volna dokumentumfilmeket készíteni. Az ötleteiből akkor nem lett semmi, de most úgy érzi, sikerült megvalósítani a vízióját a stáb segítségével.



A rendezés nagyon nehéz, komplex munka, de egyben mámorító érzés - tette hozzá Dobó Kata.