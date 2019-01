Programajánló

A sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási tárgyaival bővült a Murder - A gyilkos tárlat

Különleges tartalommal bővült az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait bemutató kiállítás Budapesten, a tárlat egy hónapra befogadja a sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási tárgyait, hetente egyszer pedig tematikus előadásokkal mutatja be a hazai büntetés-végrehajtás rendszerét, valamint az életfogytiglanra ítélt fogvatartottak mindennapjait - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



A Murder - A Gyilkos tárlat anyaga kibővült a sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási anyagával, amelynek köszönhetően az is kiderül, hogy elfogásuk után mi történik a bűntettek elkövetőivel.



Viczián Martin, a kiállítás szervezője elmondta, hogy a tárlat közel ezer négyzetméteren mutatja be az elmúlt évszázad leghíresebb gyilkosságait. A kronológiailag felépített kiállításon interaktív tárlatvezetés keretében, speciális effektek segítségével mutatják be többek között Báthory Erzsébet, Vlad Tepes, Hasfelmetsző Jack és Al Capone történetét.



A sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási eszközeinek bemutatása mellett folyamatosan vetítik a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ismeretterjesztő filmjét, amely a magyar börtönök mindennapjairól szól - hangzott el a műsorban.



A tárlat keretében péntekenként tematikus előadásokat hallgathat a közönség a hazai büntetés-végrehajtásról, valamint az életfogytiglanra ítélt fogvatartottak mindennapjairól, a reintegráció keretében folyó munkáról.



Az utazó tárlat 2019. február 15-ig tekinthető meg Budapesten.