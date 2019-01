Kult

Három új epizóddal tér vissza a Süsü, a sárkány

Három új epizóddal tér vissza a képernyőre gyerekkorunk egyik legnagyobb hőse, Süsü a sárkány - írja a Bors.



"Sokáig gondolkodtunk, de végül megszületett az ötlet, hogy Süsüt a mai kor gyermekei is megismerjék, miközben a korábbi generációknak is örömet szerzünk. Annyit elárulhatok, hogy az epizódok vázlata kész, a költségvetés összeállt, talán év végére kész is lehetnek az epizódok. Ugyanúgy bábtechnikával dolgozunk" - árulta el a lapnak Csukás István, az alkotó.



Az első részben Süsü ellátogat az emberek földjére, a másodikban összeházasodik és megszületik a gyermeke, Süsüke, aki a harmadik epizódban a sárkányok és emberek földje után az űr­be is ellátogat.



Csukás azt szeretné, ha Süsü hangja ismét Bodrogi Gyula lenne.



A 84 éves Bodrogi a lap megkeresésére elmondta, hogy nagyon tetszik neki az ötlet, és ha nem digitalizálva, hanem régi formájában folytatják a mesét, akkor nyitott az együttműködésre.



Az sajnos még nem derült ki, hogy az új kalandok mikor és hol lesznek láthatók.