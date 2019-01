Programajánló

A stoner rock hangja, John Garcia és zenekara február 3-án az A38 hajón

A stoner rock egyik meghatározó alakja érkezik az A38 hajóra február 3-án. John Garcia, a Kyuss egykori alapítója, énekese aktuális formációja, a Band of Gold élén lép fel Budapesten, hogy bemutassa közelmúltban megjelent új lemezét. 2019.01.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harminc éve négy jó barát zenekart alapított a kaliforniai sivatagban: Kyuss néven először 1991-ben lépett fel Josh Homme (gitár, ének), John Garcia (ének), Nick Oliveri (basszusgitár) és Brant Bjork (dob) - idézték fel a szervezők az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A később stoner rocknak elnevezett hangzást kialakító csapat négy stúdióalbumot készített: a Wretch 1991-ben, a Blues For The Red Sun 1992-ben, a Welcome To Sky Valley 1994-ben, a búcsúzó ...And the Circus Leaves Town 1994-ben jelent meg. Garcia jellegzetes, Robert Plantet, Bernie Shaw-t idéző orgánuma maga lett a stoner rock hangja.



Ami a Kyuss végét jelentette, abból a stoner rock csak profitált: Josh Homme azóta a Queens of the Stone Age hangzásáért felel, Nick Oliveri a Mondo Generator nevű projektjével volt elfoglalva, Brant Bjork a Fu Manchu ritmusszekcióját erősítette. John Garcia előbb a Slo Burn, majd a Hermano és a Vista Chino nevű formációban zenélt, emellett számos produkcióban működött közre a Danko Jonestól és a Karma to Burnön át a Crystal Methodig.



Sohasem szakítottak a stonerrel és a Kyuss-örökséget sem tagadta meg: a 2010-es évek elején Garcia, Oliveri és Bjork kiegészült Bruno Fevery gitárossal és Kyuss Lives néven újra koncerteztek. Kétszer, 2011-ben és 2012-ben Budapesten is felléptek.



John Garcia két évvel ezelőtti lemezén (The Coyote Who Spoke in Tongues) visszafogott akusztikus hangszerelést adott a Kyuss-daloknak, mostanában azonban visszatért a "fejletépős", masszív riffes stoner himnuszokhoz. Új zenekarával, a Band of Golddal rögzített anyaga néhány hete jelent meg.



A John Garcia & The Band of Gold előtt a kanadai Dead Quiet melegít be február 3-án az A38-on.