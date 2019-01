Programajánló

Sylvain Cambreling vezényletével adnak koncertet a Nemzeti Filharmonikusok

A francia karmester az elmúlt évtizedekben neves európai és japán zenekarok, illetve operaházak zeneigazgatójaként tevékenykedett, a 2018/19-es évadtól pedig a Hamburgi Szimfonikusokat vezeti.

A magyar közönség által is jól ismert, világhírű karmester, Sylvain Cambreling vezényli a Nemzeti Filharmonikus Zenekart csütörtökön a Müpában, pénteken pedig a Pesti Vigadóban, ahol Mozart, Beethoven és Berlioz művei szólalnak meg Szűcs Máté brácsaművész közreműködésével - közölte a zenekar az MTI-vel.



Mint a közleményben kiemelték, a francia karmester az elmúlt évtizedekben neves európai és japán zenekarok, illetve operaházak zeneigazgatójaként tevékenykedett, a 2018/19-es évadtól pedig a Hamburgi Szimfonikusokat vezeti.



A koncerteken Mozart Lucio Silla című operájának nyitánya, Beethoven I. szimfóniája és Berlioz Harold Itáliában című műve hangzik el.



Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla című háromfelvonásos operáját 1772. december 26-án mutatták be. A drámai cselekmény az antik Rómába, a város teljhatalmú zsarnokaként uralkodó címszereplő korába visz. A szerelmi szálakkal dúsított történet fiktív, végkifejlete pedig magasztos, hiszen Lucio Silla kegyelmet gyakorló, nemes lelkű uralkodónak bizonyul.



Beethoven csaknem harminc esztendősen írta meg első szimfóniáját, amely későbbi jelentős újításaihoz mérve még az elődök zenei világában mozog, egyes elemeiben azonban már felcsillannak az ifjú titán valódi, saját "oroszlánkörmei" is.



A versenyművet a szimfóniával és programdarabbal ötvöző Berlioz-mű hőse könnyen azonosítható magával a zeneszerzővel, aki ezúttal egy byroni figura, Childe Harold alakját ölti magára. A szimfónia élményvilága elsősorban Berlioz saját itáliai utazásaira vezethető vissza.