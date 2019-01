Kultúra

Látványos megnyitóval indult az Európai Kulturális Főváros programja

Matera lakosai is aktív szereplői voltak a város képviselte Európai Kulturális Főváros hétvégén kezdődött Open Future című programsorozatának, amelynek látványos megnyitóján az olasz államfő, Sergio Mattarella mondott beszédet.

Európainak lenni a nemzeti identitás részét képzi és éppen a kultúra az, amely szoros kapocsként köti egymással össze az európaiakat - hangsúlyozta szombat este Sergio Mattarella.



A megnyitón szintén felszólaló Giuseppe Conte olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy Materával Olaszország és egyben Európa déli térsége akar megújulni.



Az egész hétvégét átölelő nyitóünnepségnek Matera városa adott káprázatos díszletet: zene és fényjáték után a kövek városaként ismert Matera tipikus sziklába vájt lakóházai kivilágítva a csillagos eget idézték. Ezt az eget beragyogó tűzijáték tette teljessé. Az ünneplést még az esős időjárás sem rontotta el. Matera több mint 60 ezer lakosának nagy része csatlakozott a nyitóprogramokhoz: fiatalok és idősebbek is történelmi jelmezben vonultak fel, zenéltek, zászlókat lobogtattak.



A Basilicata tartományban található Matera a legdélebbre fekvő olaszországi város, amely elnyerte az Európai Kulturális Főváros címét, és amelyet a bulgáriai Plovdivval oszt meg. Matera önmagában is az európai kultúra jelképének számít: a mintegy nyolcezer éves történelemmel bíró város 1993 óta az UNESCO világörökség része.



A december 20-ig tartó programsorozat (matera-basilicata2019.it) azonban nem kizárólag a múltat akarja bemutatni, hanem a jövő előtt is kaput akar nyitni, ezt sugallja a címként választott Open Future (Nyisd meg a jövőt). A hatvanfős szervezőcsapat életkora 25 és 40 év közötti.



Háromszázharminc program követi egymást Materában, amelyek nyolcvan százaléka az Európai Kulturális Főváros számára készült. A kulturális választékot mások között Basilicata tartomány több mint 760 millió euróval támogatta. Materába 700 ezer látogatót várnak idén, olaszokat és külföldieket egyaránt.



A programok között érdekességnek ígérkezik Dante Isteni Színjátékának szabadtéri bemutatása Matera lakosainak előadásában, valamint az ókorban Itáliának ezen a részén is élt matematikus, Pitagorász életének és számmisztikájának felelevenítése.