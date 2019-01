Ajánló

Rapper is szerepel Tóth Viktor új dzsesszlemezén, a LAMU-n

Egy Berlinben élő amerikai rapper is szerepel Tóth Viktor szaxofonos, zeneszerző új dzsesszlemezén. A LAMU című anyag egy nemzetközi sztárokból álló csapat több koncertfelvételéből állt össze. A lemezbemutató március 29-én lesz a Get Closer Jazz Fesztiválon.



"Bár a felvételek még 2015-ben készültek, számomra különleges anyagról, zenei-zeneszerzői életem fontos állomásáról van szó, ezért nem akartam, hogy elvesszen, és örülök, hogy megjelenhetett" - mondta Tóth Viktor az MTI-nek adott interjúban.



A belga El Negocito Records által gondozott CD-n a szaxofonos mellett a Mahasimbadavi Players van feltüntetve előadónak. A név betűszó, a közreműködő zenészek személyneveiből állt össze: Szandai Mátyás (nagybőgő), Hamid Drake (dob), Simple One (rap, spoken word), Bart Maris (trombita), Hodek Dávid (dob) zenélt Tóth Viktor (alt szaxofon, fuvola, billentyűs hangszerek) mellett.



"Sokféle zenét komponálok, ezek egy részét játsszuk, mások a fiókba kerülnek és várják a pillanatot, hogy előkerüljenek. A LAMU-t kifejezetten ezekre a zenészekre írtam, akikkel egyenként már muzsikáltam korábban, de így együtt addig nem. Belül hallottam magamban, milyen lesz az összhangzás. Persze fontos volt az emberi oldal, a lelki töltet is, azt gondoltam, ha mi így találkozunk egy formációban, abból valami nagyon jó dolog születhet. Olyanokat kerestem, akik az újat keresik, valamit, amit még nem csináltak" - fejtette ki Tóth Viktor.

Hívására így lépett színpadra együtt 2014-ben az Opus Jazz Clubban, majd (amint a lemezen is hallható) 2015-ben a szombathelyi Lamantin Jazz Fesztiválon és a fővárosi MU Színházban egy belga fúvós, egy félig indián amerikai dobos, egy fiatal magyar dobos tehetség, egy Berlinben élő rapper, meg a Párizsban élő, mostanában az Archie Shepp Quartetben játszó, szintén magyar bőgős. "A lemezborítóra került minket ábrázoló rajz is a közösségi érzést, a szabadságot, a valami magasztoshoz fohászkodó szakrális cselekedetet próbálja megjeleníteni".



A 41 éves Tóth Viktornak a LAMU a hetedik lemeze, ami saját neve alatt vagy különböző formációival (tercettjével, triójával) megjelent. Bár dolgozott már énekesekkel (Berki Tamás, Leena Conquest), eddigi anyagai mind instrumentális munkák voltak. Ezzel szemben a LAMU tizenkét felvételéből nyolcon Simple One rappel vagy történeteket mesél.



"Fontos számomra az emberi hang, számos énekes inspirált, köztük Sarah Vaughan, Nancy Wilson vagy James Brown. Gyakorlatilag a szaxofonnal is énekelni próbálok, és sok zenei szituációban éreztem, hogy azokat még tovább lehetne mesélni verbálisan. Bird Food Market elnevezésű formációmban használok szövegbejátszásokat, például Gandhi beszédét a szabadságról és istenről. Simple One-nal egy berlini fesztiválon játszottunk együtt és rögtön kiderült, lelkileg közel állunk egymáshoz" - idézte fel a szaxofonos.



Hozzáfűzte: Simple One nem az a rapper, aki a pénzről és a nőkről szól, hanem az életről, a szabadság fontosságáról. Mint megjegyezte, sokat beszélgetnek a számokon, van, amelyiknek a szövegét rábízta a rapperre, mások esetében megadta az irányt neki, miről szóljon a dal.



"A D&Ae vagy a Melone Song című darab kifejezetten az általam kért képi világon alapul. Nagy szerepe van az improvizációnak, de azért a kottában le van írva minden. A kész zenét a megírt szólamokkal együtt küldtem el a csapatnak, aztán amikor összejöttünk, beszéltünk a dalokról. Például arról, miért szól a D Run című szám az őrült rohanásról, miként tudjuk a benne lévő energiát zeneileg kifejezni. Itt jön be a képbe a zenészek alázata, nyitottsága, az ego teljes félre tétele" - szögezte le Tóth Viktor.



A LAMU bemutatója március 29-én lesz a MOMKultban, a Get Closer Jazz Fesztivál keretében. Tóth Viktor elmondta, hogy azon a héten lesz néhány vidéki koncertjük is. "Lehet, hogy a MOMKultban csak néhány számot játszunk a LAMU-ról, a többi újabb szerzemény lesz, sokat változtunk az elmúlt időben. Közös esten léphetünk fel a fesztiválon a világ legnagyobb élő szaxofonosával, Kenny Garrett-tel, talán még be is száll hozzánk egy számra".