Elloptak egy feltételezett Michelangelo-festményt, mielőtt szakértő megvizsgálhatta volna

2019.01.15 14:48

Elloptak egy feltételezett Michelangelo-festményt egy belga kisváros templomából pár nappal azelőtt, hogy egy szakértő megvizsgálta volna.



A Szent család című 16. századi kép, amely a zelei templom lelkésze, Jan Van Raemdonck szerint meghökkentő hasonlóságot mutat a reneszánsz mesternek egy brit gyűjteményben őrzött rajzával, péntek hajnalban tűnt el helyéről az oltár közelében. A hiányát - és azt, hogy a külső kapu nyitva volt - két asszony vette észre, akik reggel virágot hoztak az oltárra.



Egy közelben lakó asszony hajnali 5 órakor egy 20 év körüli férfit látott ólálkodni a templom környékén, de az illető eltűnt, amikor a nő felkapcsolta a villanyt - mondta el a pap a The Guardian című brit napilapnak.



A festményt pár nappal azelőtt lopták el, hogy a templom lelkésze által felkért elismert Michelangelo-szakértő, Maria Forcellino megvizsgálta volna.



A flandriai templom 16 éve kapta a festményt adományként Étienne Cooreman volt belga szenátortól. A lelkész szerint a kép akár 100 millió angol fontot (36,3 milliárd forint) is érhet, ha valóban Michelangelo műve.



Az egyházközségben úgy vélik, hogy a betörés egyetlen célja a vélt Michelangelo-festmény megszerzése volt, a betörők más műkincseket figyelemre sem méltattak. Több elkövetőről lehet szó, mert a fára festett kép súlya egy mázsa körül van.



Jan Van Raemdonck értetlenül áll a történtek előtt, mert csak szűk körben osztotta meg gyanúját a kép eredetéről, szerinte legfeljebb húszan tudhattak róla, családtagok, barátok, egyházközségi vezetők.



A lelkész szerint valaki talán azokból az elektronikus levelekből kapott tippet, amelyet több múzeumnak is elküldött az üggyel kapcsolatban, de amelyre egyetlen választ sem kapott.