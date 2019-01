Kultúra

Bírálják a holland királyi család döntését egy Rubens-rajz elárverezéséről

Bírálják Hollandiában a királyi család azon döntését, hogy a királyi gyűjteményből árverésre bocsátják Peter Paul Rubens egy krétarajzát. 2019.01.15 01:30 MTI

Mark Rutte holland kormányfő közölte, hogy az árverésre bocsátás "a királyi család magánügye", nem fog közbeavatkozni.



Salima Belhaj, a D66 liberális párt tagja kérte a kormányfőt arra, hogy járjon közbe az aukció elhalasztása érdekében azért, hogy először holland intézménynek ajánlják fel a vételi jogot - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.



A Rubens-rajzot 12 másik régi mester rajzával, valamint II. Vilmos (1792-1849) uralkodó gyűjteményéből származó kínai porcelánnal, edényekkel és ezüsttel együtt árverezi el a Sotheby's New Yorkban január 30-án. A szakértők szerint a rajz 2,5-3,5 millió dollárért kelhet el.



A D66 párt most közvetlenül a királyi családhoz fordul kérésével. "Eldönthetnék, hogy holland múzeumot érdekelhet-e a műtárgy megvásárlása, mielőtt külföldre árverésre viszik azt. Ily módon a hollandoknak lenne esélyük arra, hogy gyönyörködhessenek ezekben a rajzokban. Ha azok külföldre távoznak, nem fogjuk újra látni őket" - fejtegette Belhaj a kulturális folyóiratnak.



Ha régi mesterek műveiről van szó, a holland múzeumoknak kötelességük felmérni más helyi intézmény érdeklődését még az előtt, hogy árverésre bocsátanák a műtárgyat, ez azonban magángyűjteményekre nem vonatkozik.



Sjarel Ex, a rotterdami Boijmans van Beuningen múzeum igazgatója felszólította a királyi családot a műtárgyak visszavonására az aukcióról, hogy esélyt adjanak a múzeumoknak a darabok megszerzésére.



A Boijnamsnak van a legnagyobb Rubens-gyűjteménye Hollandiában.



"Semmilyen konzultáció nem folyt, nem ez a helyes királyi út" - mondta Ex az AD holland újságnak. "Aukcióra bocsátani azt jelenti, hogy a tulajdonos a legnagyobb árat akarja. Ha megszerezhetnénk a rajzot, az fontos darabja lenne Rubens-gyűjteményünknek" - tette hozzá.



A Sotheby's szerint II. Vilmos király az 1830-as években vásárolta meg a brit Thomas Lawrence-től a fiatal, izmos férfit ábrázoló vázlatot Raffaello, Michelangelo, Leonardo és Rembrandt művei mellé gyűjteményébe. A rajz egyike azoknak a tanulmányoknak, amelyeket Rubens a Kereszt felállítása című, 1608-ban festett oltárképéhez készített, amely az antwerpeni Miasszonyunk templomában van.