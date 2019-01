Kultúra

Néprajzkutató: hosszú a farsangi időszak az idén

Idén nagyon hosszú a farsangi időszak, két hónapig tart - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A farsang kezdete vízkereszt, január 6-a, és hamvazószerdáig tart, ami idén március 6-ra esik - ismertette.



Az ősi tavaszváró ünnephez sok néphagyomány kapcsolódik, főként a farsang utolsó három napja az, amit leginkább kihasználtak a szórakozásra. Ebben az időszakban a bálok mellett voltak mulatságok külön a gyerekeknek, az asszonyoknak, a fiataloknál pedig ez az ismerkedés időszaka is volt.



A lakodalmakat is főként ilyenkor tartották, ahol pedig nem volt igazi esküvő, ott "állakodalmat" rendeztek, ami ma már idegenforgalmi látványosság - tette hozzá.



A néprajzkutató kitért arra, hogy a busójárás eredetileg házról házra járó termékenységvarázsló szokás volt. A magyar hagyományra nem voltak jellemzőek a faragott, nagy maszkok, inkább korommal kenték be az arcukat, vagy papírból, bőrből készítettek álarcokat. Gyakori volt a farsangi időszakban, hogy beöltöztek, megjelenítettek lovat, gólyát, medvét, ijesztgették a lányokat - mondta.