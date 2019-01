Programajánló

Határon túli vendégjátékok a Szkénében

Két határon túli magyar teátrum vendégjátéka érkezik a Szkénébe: január 12-én a marosvásárhelyi 3G Színház az Öröm és boldogság című előadással lép fel, majd január 14-én és 15-én a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a Béres Márta One-Girl Show című produkciót mutatja be Budapesten. 2019.01.07 23:30 MTI

Marosvásárhely legfiatalabb független társulata, a 3G Színház nyílt célja, hogy a megoldandó társadalmi problémákra irányítsa a figyelmet, a Székely Csaba által jegyzett Öröm és boldogság pedig épp az egyik legfontosabb tabutémát dolgozza fel: az erdélyi homoszexuálisok helyzetét - közölte az MTI-vel hétfőn a Szkéné.



Az Öröm és boldogság Ándi Gherghe rendezésében a társadalmi közeg visszáságait jeleníti meg, miközben megmutatja azt is, mennyi kegyetlenség lakozhat az emberekben. Pedig az egymás útját keresztező szereplők igazán egyszerű, hétköznapi nők és férfiak, akiket voltaképpen egyetlen cél vezérel: egy jobb élet elérése - szól a darabról a közlemény.



Az előadás 2017-es ősbemutatója óta nem először jár Magyarországon, 2018 júniusában az Örkény István Színházban láthatták az érdeklődők a Pride Színházi Fesztivál keretében.



Január 12-én a Szkéné a délutáni és az esti előadás között közönségtalálkozót is tart a szerző jelenlétében, ahol bemutatják Székely Csaba drámakötetét is.



A Szkéné közlése szerint a Kosztolányi Dezső Színház nem kevésbé tabudöntögető előadással érkezik: az Urbán András rendezte Béres Márta One-Girl Show-ban ugyanis Béres Márta saját életének epizódjait tárja a közönség elé.



Teszi ezt nagyszabású díszlet és mindenféle jelentéses, segítő kellék nélkül: nincs itt semmi, amibe a vajdasági színésznő kapaszkodhatna önmagán kívül. Csak az üres színpad adott, és persze a realitás, amely paradox módon képes éppen a legszürreálisabb jelmezt magára ölteni - méltatja a produkciót a közlemény.



Béres Márta munkássága nem ismeretlen a magyar közönség számára, az újvidéki Művészeti Akadémián végzett színésznő ugyanis 2009-ben Desdemonát játszotta az Eszenyi Enikő rendezte vígszínházi Othellóban, 2010-ben elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznő díját a POSzT-on, 2014-ben Junior Prima díjat kapott, a Deszka Fesztiválon pedig "már-már bérelt helye van" előadásainak. Elsöprő lendületű monodrámájával is Debrecenben mutatkozott be először a magyarországi közönségnek, ráadásul egészen új arcát felvillantva: a történet a napsugaras kamaszlánytól egészen a 35-40 éves, meggyötört anyáig rengeteg női szerepet és léthelyzetet próbál átértelmezni - közölte a Szkéné.