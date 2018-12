Programajánló

John Mayall ad koncertet az Akvárium Klubban

Az idén 85 éves John Mayall gitáros ad koncertet a budapesti Akvárium Klubban márciusban. 2018.12.28

A brit blues zene atyjaként emlegetett John Mayall európai turnéján részt vesz Carolyn Wonderland gitáros, Greg Rzab basszusgitáros és Jay Davenport dobos is, a John Mayall Band állandó tagjai - közölte az Akvárium Klub.



A tervek szerint 2019-re már a boltokban lesz a Nobody Told Me című új album, amelyen Mayall kedvenc gitárosai is szerepet kapnak, mások mellett Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson és Steven Van Zent.



John Mayall zenekedvelő családban született Manchesterben, apja jazzgitáros volt. A zenész 1965-től készít lemezeket, az általa alapított John Mayall and the Bluesbreakersben olyan hírességek fordultak meg, mint például Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, John McVie, Mick Fleetwood és Mick Taylor.