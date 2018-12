Kultúra

Március 31-ig lehet kitölteni a Nagy Magyar Filmteszt első fordulóját

Március 31-ig válaszolhatnak a kérdésekre a 14 és 20 év közötti diákok a DUE Médiahálózat által indított Nagy Magyar Filmteszt elnevezésű vetélkedő első fordulójában. 2018.12.17 21:30 MTI

A háromfordulós vetélkedőn 14 és 24 év közöttiek indulhatnak, akiknek filmtörténeti és filmes szakmai kérdésekben kell minél nagyobb ismerettel rendelkezniük - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Az első fordulóban a www.filmteszt.hu oldalon kell kitölteni az online tesztet. A legjobb ezer indulót hívják be a középdöntőbe, ahol már személyesen oldanak meg feladatokat. A 12 legügyesebb játékos kerül a döntőbe. A második és a harmadik forduló egy napon lesz, a Magyar film napja előestéjén, április 29-én Budapesten, az Akvárium Klubban.



A fődíj egy iPhone XS, de a második és a harmadik helyezett is egy kamerás okostelefonnal gazdagodik. A Nagy Magyar Filmtesztet immáron másodjára szervezte meg a DUE Médiahálózat, a Magyar Nemzeti Filmalap Támogatásával. Az első versenyen 17 ezer fiatal indult.



Mint írják, a DUE és a Filmalap a Nagy Magyar Filmteszttel is szeretné a klasszikus és új magyar filmeket népszerűsíteni, valamint a fiatalok filmes ismereteit bővíteni. A kérdéseket szakmabeliek írják és lektorálják, hogy a lehető legátfogóbb képet adják a magyar filmek legjaváról.