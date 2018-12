Programajánló

Újra Amadinda-Presser szilveszter, a vendég Falusi Mariann

Immár tizennyolcadik alkalommal tart közös szilveszteri koncertet az Amadinda Ütőegyüttes és Presser Gábor. A Zeneakadémia nagytermében ezúttal Falusi Mariann a produkció vendége. 2018.12.16 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A nyolcvanas évek vége felé baráti társaságban összefutottunk Gáborral, és megkérdeztem tőle, komponálna-e nekünk. Aztán megszületett a Drum Street Blues, amelyet először 1989. július 2-án adtunk elő a Zeneakadémián, ennek jövőre lesz harminc éve. A dal felkerült az 1992-ben megjelent Zörr című lemezre" - idézte fel Rácz Zoltán, az Amadinda vezetője az együttműködés origóját az MTI-nek.



Az Amadinda 1984-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult ütőhangszeresekből, négy tagja: Rácz Zoltán, Bojtos Károly, Holló Aurél és Váczi Zoltán.



A Presser Gáborral, az LGT alapítójával közös szilveszteri széria közvetlen előzménye az volt, hogy az ütőegyüttest 1998-ban felkérték egy évnyitó koncerten történő részvételre, amit két est követett 1999. és 2000. január 1-jén a Zeneakadémián a Kocsis Zoltán által vezényelt Nemzeti Filharmonikus Zenekarral és a Budapesti Vonósokkal. "A siker ellenére úgy éreztem, a dolog még jobb lenne, ha egy nappal korábban, szilveszterkor lenne koncert. Szóltam Pressernek, és belevágtunk".



Az első alkalom 2001 utolsó napján volt, Vigh Andrea hárfaművészt hívták meg. Az évek során számos vendég lépett fel ezeken az esteken, közöttük volt mások mellett Marton Éva, Ránki Dezső, Szakcsi Lakatos Béla, Vásáry Tamás, Falusi Mariann, Karácsony János, Rúzsa Magdi, a Hot Jazz Band vagy a Szent Efrém Férfikar. A helyszín a Zeneakadémia, de az épület felújítása alatt 2007 és 2013 között a Müpa adott otthont az eseménynek.



"A szervezés sokszor már tavasszal elkezdődik, nyáron tudjuk, mi lesz a szilveszteri felállás, ki lesz a vendég, amit általában Rácz Zoltán talál ki. A műsoron inkább Holló Auréllal szoktunk vívódni, nyilván a vendéghez igazodva" - fejtette ki Presser Gábor.



Újabban visszatérő közreműködők vannak, idén Falusi Mariann lép a produkcióban színpadra a Zeneakadémián, ő 2013-ban már szilveszterezett az Amadindával és Presserrel. Az énekesnő ráadásul hosszú évek óta énekel Presser- és LGT-dalokat, a szerző-billentyűssel készítette tavaly első szólólemezét is 13 dalunk címmel.



"A koncert struktúrája régen kialakult. Az első részben, éjfél előtt klasszikus műveket játszunk. Éjfél után kicsit tisztelgünk a bécsi újévi koncert előtt és egy Strauss-polkával folytatjuk, majd feljön a színpadra Gábor és érkezik a vendég, következnek a lazább, tréfásabb darabok, az LGT-dalok" - mondta Rácz Zoltán.



Mint megjegyezte, tapasztalataik szerint az első blokkba nagyon jól illenek a preklasszikus, Bach előtti korszak darabjai, bizonyos barokk szerzemények, Ravel és Debussy néhány zongoradarabja. Régi elem, hogy a vendég az első részben is feltűnik, és ezzel erősen meghatározza a koncert karakterét. Felidézte, hogy öt évvel ezelőtt az első blokkban közösen adták elő Falusival Gershwin két dalát, és közülük az egyik, az I Got Rhythm valószínűleg idén is felcsendül.

"A közönség egy része visszajáró. A Zeneakadémia nagytermébe 850-en férnek be, a nagy érdeklődés miatt az elmúlt években dupláznunk kellett: kora este kezdődik az első, eddig mindig teltházas fellépés. Idén is így lesz, tehát 19 órától és 22 óra 45 perctől is eljátsszuk a műsorunkat" - fejtette ki Rácz Zoltán.



Az Európában a legrégebb óta, változatlan felállásban működő ütőegyüttes, az Amadinda jövőre ünnepli 35. születésnapját. A kerek évforduló fő eseménye 2019. május 18-án két koncert a Zeneakadémián - a legelső Amadinda-fellépés a Zeneakadémián ezen a napon volt 1984-ben.



"A nagyteremben előadjuk az együttes két tagja, Holló Aurél és Váczi Zoltán egy-egy szerzeményét, majd tradicionális zenéket játszunk a Muzsikás együttes részvételével. Rövid szünet után átmegyünk a Solti terembe, ahol John Cage nekünk írt darabját, a Four4-t adjuk elő" - mondta Rácz Zoltán. A világhírű, 1992-ben elhunyt amerikai zeneszerző halála előtt nem sokkal fejezte be az Amadindának írt 72 perces művét, amelyet Tokióban mutattak be. Az ütőegyüttes hatlemezes sorozatban dolgozta fel Cage életművét, a 2016-ban elhunyt Kocsis Zoltánnal közösen.



A 70 éves Presser Gábornak decemberben még tíz fellépése lesz, elsősorban a Rúzsa Magdival közös turné részeként és a Csík Zenekarral.