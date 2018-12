Kultúra

Csaknem kétezer baranyai lakos jutott el ingyen a pécsi Zsolnay-negyedbe

Három év alatt 65 Baranya megyei településről 1931 főnek nyílt lehetősége díjmentesen megtekinteni a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed látnivalóit. 2018.12.11 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) közleménye felidézte: a Zsolnay Programot Pécs városa, a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ) és a ZSÖK hívta életre 2016 januárjában. Az abban résztvevők megismerték a negyed sokszínűségét, kiállításait, különböző múzeumpedagógiai, természettudományos, ismeretterjesztő programjait, valamint táncházait, interaktív és kreatív játszóházait. 22 családi, 26 felnőtt-, nyugdíjas- és 17 gyermekcsoport fedezte fel a negyedet.



"A Zsolnay Program a kultúrához való hozzáférés és a kulturális akadálymentesítés vállalásaként egy sikeresen lebonyolított mintaprojekt" - idézte a kommüniké Hoppál Pétert, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztost.



A BMÖ kétmillió forint utazási és programköltséggel járult hozzá a programhoz, amelynek első résztvevői 2016 márciusában Bürüs községből érkeztek - derült ki az összegzésből.



A baranyai települések mellett 18 határon túli gyermekcsoportot is fogadott a ZSÖK a program keretében, többek között Kishegyesről, Eszékről és Szabadkáról.



A résztvevő mintegy 800 gyermek számára "kiemelt fontosságú volt a magyarságuk erősítése is, így sokan a pécsi március 15-ei ünnepségen is részt vettek a látogatásuk alkalmával" - írták.



Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője a közlemény szerint azt hangsúlyozta, hogy a program elérte a célját, mivel rengeteg olyan látogató érkezett, akinek más módon nem lett volna lehetősége ellátogatni a negyedbe.