Kult

Megjelent magyarul Johnny Ramone önéletrajzi könyve

A 2004-ben elhunyt zenekarvezető által írt könyvet Dudich Ákos rockújságíró fordította magyarra. A kötet sok színes képet tartalmaz, az előszót az együttes első dobosa és producere, a magyar származású, 2014-ben elhunyt Tommy Ramone (Erdélyi Tamás) írta, aki néhány éve emléktáblát kapott a budapesti belvárosban.



A John Cummings néven 1948-ban született Johnny Ramone a New York-i Queens negyedben nőtt fel. A kemény utcakölyökből később kemény zenész lett, aki 22 évig vezette vaskézzel a Ramonest, amely 1996-os feloszlásáig 2263 koncertet adott és 2002-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A négy alapító tag közül már egyik sincs életben.



A Konkrét Könyvek Kiadó által gondozott kötetben Johnny Ramone kendőzetlenül beszél erőszakos cselekedeteiről is, például arról az esetről, amikor felpofozta Malcolm McLaren menedzsert, amiért az beszélgetésbe elegyedett a barátnőjével vagy arról, amikor az énekes Joeynak húzott be egyet, mert elkésett egy találkozóról.



A 176 oldalas könyv végén a gitáros értékeli valamennyi Ramones-albumot, megismerteti az olvasót személyes top 10-es listáival, mindehhez korábban még sem közölt - részben a magángyűjteményéből származó - képek az illusztrációk.