Kultúra

A Sziget lett az angolok kedvenc külföldi fesztiválja

hirdetés

A magyar rendezvény a Best Overseas Festival (legjobb Anglián kívüli fesztivál) kategóriában győzött a britek rangos eseményén, amelyet csütörtökön tartottak Londban - közölte a Sziget pénteken az MTI-vel.



A UK Festival Awardsot tizenötödik alkalommal rendezték meg. A Best Overseas Festival kategóriában nyertes Sziget ezzel Európa legjelentősebb nem angol nagyrendezvénye lett. A Sziget mögött végzett a máltai Lost & Found, a horvátországi Hideout, a lengyelországi Pol'and'Rock Festival, az ausztriai Snowbombing és a belgiumi Tomorrowland.



A legjobb nagyfesztivál a Donington parki Download lett, a legjobb közepes méretű fesztivál a Two Thousand Trees, a legjobb fellépőlistáért az All Points Eastet díjazták. Összesen huszonegy kategóriában osztottak ki elismeréseket.