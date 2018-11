Kult

Bartos Erika kapta a Janikovszky Éva-díjat

hirdetés

Bartos Erika kapta idén a Janikovszky Éva-díjat, amellyel a felnőtt és a felnövekvő nemzedék együttélésének helyzeteit, történéseit életszerűen, hitelesen és humánusan bemutató alkotók munkásságát ismerik el minden évben.



A díj kuratóriuma által odaítélt elismerést Bartos Erika író, illusztrátor hétfőn délelőtt vehette át a Hatszín Teátrumban - közölte az Móra Könyvkiadó az MTI-vel.



A Janikovszky Éva-díjat az íróról elnevezett irodalmi alapítvány hozta létre. A korábbi díjazottak között van Marék Veronika író, illusztrátor; Alföldi Róbert színész, rendező; Lackfi János költő, író; Rigó Béla író, költő; Varga Márta, a Janikovszky Éva iskola igazgatója és Nógrádi Gábor író.



A díjat megtestesítő kisplasztika Széri-Varga Géza szobrászművész alkotása.



Bartos Erika eredetileg óvónőnek készült, majd építészmérnökként végzett. A Pro Familiis-díjas meseíró könyveit kezdetben a legkisebb korosztálynak szánta, akiknek megnyugtató, harmonikus világot igyekezett közvetíteni meséivel. Eleinte a kisgyerekek hétköznapjairól írt, az őket leginkább foglalkoztató kérdésekről, történeteivel kiszélesítette világukat, bevezette őket a számukra még esetleg ismeretlen hétköznapi helyzetekbe - áll a közleményben.



A Bogyó és Babóca című sorozatából rajzfilm, diafilm és színpadi feldolgozás is készült, művei több nyelven megjelentek. Több verseskötete is napvilágot látott, sőt verseit számos zenekar megzenésítette, klasszikus gyerekkari kórusművet is komponáltak szövegeire.



A szerző pályája kezdetétől fogva aktívan foglalkozik súlyos betegségben szenvedő gyerekekkel is. Hiánypótló karitatív könyveiért, sokrétű jótékonysági tevékenységéért miniszteri elismerésben részesült, a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt oklevelét is átvehette, 2017-ben a Csillagbusz című kötetét pedig az Év Gyermekkönyvének választották.



Diplomáját a BME Építészmérnöki karán szerezte, így végzettsége miatt könyveiben hangsúlyos szerepet kap az épített környezet. A szerző a főváros építészetét is feldolgozta 2016-ban, amikor a mesekönyvek világából kilépve építészeti albumot adott közre Budapest titkai címmel, amelyet saját grafikáival illusztrált. A könyv elnyerte a Szép Magyar Könyv Verseny főpolgármesteri különdíját. Gyerekszemmel a Brúnó Budapesten című sorozatában foglalkozik építészettel, hiszen ebben a fővárost mutatja be a gyerekek számára is érthető módon, jelentősen hozzájárulva ezzel a gyerekek és felnőttek helyismeretéhez.