Meghalt az Olsen-banda utolsó tagja

Nyolcvanhárom évesen meghalt Morten Grunwald dán színész, akinek halálával a legendás filmbéli bűnözőcsoport, az Olsen-banda utolsó tagja távozott az élők sorából.

A színész Bennyt, a banda jellegzetes táncos járásáról ismert sofőrjét alakította, aki kockás zakót, rózsaszín inget és a sárga zokniját látni engedő, rövid szárú nadrágot viselt a 14-részes krimikomédia-sorozatban.



A két másik Olsen-színész közül Poul Bundgaard 1998-ban, Ove Sprogre pedig 2004-ben halt meg.



A dán vígjátéksorozat épp idén ünnepelte 50. évfordulóját. Eredetileg nem terveztek sorozatgyártást, de az 1968-ban forgatott első rész olyan népszerű lett Dániában, hogy már a következő évben elkészült a folytatás, attól kezdve szinte évente mutatták be az újabb filmeket. A sorozat igen népszerű lett az egykori kommunista Kelet-Németországban (NDK), Lengyelországban és Magyarországon is, Norvégiában és Svédországban pedig saját verziót forgattak belőle.



Morten Grunwaldot nem zavarta a komikus szerep, amelynek a hírnevét köszönhette, mint később elmondta, örül, hálás és büszke, hogy része lehetett a sikeres sorozatnak, és egyáltalán nem bánta, ha Bennyként szólították meg az utcán.



Grunwald sikeres volt színházi színészként és rendezőként is. A moziban legutóbb 2014-ben volt látható. A Csendes szív című filmben egy férjet alakított, akinek felesége öngyilkos lesz gyógyíthatatlan betegsége miatt. 2017-ben elbúcsúzott a színháztól is.



Októberben egy lapinterjúban fedte fel, hogy tüdőrákja van, és nem tudja, meddig fog élni. A felajánlott sugárkezelést elutasította, mint mondta, hosszú és jó életem volt.