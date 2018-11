Programajánló

Nemzetközi csellófesztivált rendeznek Székesfehérváron

Nemzetközi csellófesztivált rendeznek november 25. és december 2. között Székesfehérváron: a résztvevőknek nemzetközi hírű gordonkaművészek tartanak mesterkurzusokat, de lesznek zongorás egyéni órák, valamint különböző kamarazenei formációkban is fellépnek a hallgatók. 2018.11.12 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A témában tartott hétfői sajtótájékoztatón Szili Gabriella fesztiváligazgató elmondta, hogy a kiemelkedő tehetségeknek lehetőséget kívánnak adni tudásuk elmélyítésére. A mesterkurzusokat négy professzor - Marcio Carneiro (Brazília-Svájc), Olaf Niessing (Németország-Chile), Onczay Csaba (Magyarország) és Matias de Oliveira Pinto (Brazília-Németország) - tartja majd - tette hozzá.



A fesztiválon huszonketten vesznek részt, a résztvevők fele magyar csellista lesz. A külföldiek között lesznek brazil, görög, japán, chilei és német gordonkások is.



Cser-Palkovics András polgármester izgalmas eseménynek nevezte a fesztivált, amely méltó nyitánya lesz adventnek.



Szili Gabriella felidézte, hogy a négy nemzetközi hírű csellóművész és egyetemi tanár ötlete nyomán és közreműködésével 2015-ben, a németországi Lingenben rendezték meg az I. Európai Csellófesztivált KLingendeCelli néven. A négy csellista közül azóta még ketten elvitték hazájukba a nagyszabású fesztivált: 2016-ban a brazíliai Ouro Brancóban, 2017-ben pedig a chilei Talcában rendeztek hasonló eseményt.



Már csak Magyarország nem volt házigazda, de Székesfehérvár támogatásával ez is megvalósul - emelte ki a fesztiváligazgató, aki azt is elmondta, hogy a nagyközönség három alkalommal hallhatja az ifjú gordonkások játékát. A nyitóhangversenyen a Hermann László Zeneiskola dísztermében, a fesztiválkoncerten a Szent István Művelődési Központban, ahol az Alba Regia Szimfonikus Zenekar is közreműködik, valamint a záróhangversenyen, melyet a Hiemer-házban rendeznek.



Cser-Palkovics András az eseményt szervező Alba Regia Szimfonikus Zenekarról szólva elmondta, hogy az októberi határidőig benyújtották a zenekar minősítéséhez szükséges papírokat. Megjegyezte, hogy a minősítéshez a feltéteket a város és a zenekar is teljesítette.



Mint rámutatott, az ezzel kapcsolatos döntés 2019-ben megszülethet, és 2020. január 1-jétől lehet hivatalosan minősített a zenekar, amely ezzel jelentős állami támogatásokhoz juthat.



Ifj. Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója embert próbáló feladatnak nevezte a törvényi előírásoknak való megfelelést, amelyért minden zenekari tag odaadóan dolgozott az elmúlt négy évben. Fontos lenne az élvonalbeli zenekarok közé kerülni, mert ezzel megerősödne régiós szerepvállalásuk, és a nagyvárosokon kívül a kisebb településekre is minőségi zenét vihetnének - fűzte hozzá.



Az igazgató szólt arról is, hogy vasárnap délután az új Sóstói Stadion 500 fős konferenciatermében adnak nagyzenekari koncertet Stadion nyitány címmel. A műsorban Hacsaturján, Vivaldi és Dvorák darabjai mellett különböző filmzenék szólalnak meg.



Cser-Palkovics András megemlítette, hogy meccsnapokon a bajnok MOL Vidi FC lesz a bérlője a stadionnak, ugyanakkor egyéb időpontokban társadalmi rendezvények helyszíne lesz, mint a koncert is mutatja.