Anton Lachkyval készíti új előadását a Közép-Európa Táncszínház

Anton Lachky szlovák koreográfussal készíti új előadását a Közép-Európa Táncszínház, amelynek Special Society című produkcióját november 15-én és 16-án láthatják az érdeklődők a Trafó Kortárs Művészetek Házában.

Lachky először dolgozik együtt magyar társulattal. A koreográfus munkái a test fizikai kapacitásán alapszanak, annak egyszerűségén, egyszersmind komplexitásán. Összetett hálózatot hoz létre, amelyben a táncosok felfedhetik képességeik teljes tárházát. A sebesség és precizitás mindig munkásságának része, és ezt a Special Society című produkcióban is megtapasztalhatják a nézők - olvasható a társulat MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.



Anton Lachky a besztercebányai J. L. Bellu Konzervatóriumban kezdte tánctanulmányait. 2001-ben nyert felvételt a Pozsonyi Egyetemre, majd Belgiumban további tanulmányokat végzett a P.A.R.T.S.-on. Három évvel később az Akram Khan Company tagja, 2007-ben társalapítója a Les SlovaKs Dance Collective-nek. Koreográfusként többek között a Helsinki City Theatre és az Iceland Dance Company társulatainak alkotott.



Első saját produkciója, a Mind a Gap 2013-ban született és szakmai körökben is hatalmas sikert aratott. Mellékhatások című második saját koreográfiájával két éve turnézik világszerte, tavaly Magyarországra is ellátogatott.



A Trafó-est első felvonásában Mészáros Máté InsoundOut című előadását láthatja a közönség. A produkció olyan kérdéseket jár körül, mint hogy kicsoda a táncos, ha éppen nem táncol, mi határozza meg személyiségét, hogyan jeleníthető meg a színpadon a levetkőztetett emberi jellem táncosként, tánc nélkül.



Mészáros Máté a Táncművészeti Főiskola elvégzése után a Szegedi Kortárs Balett tagja volt, majd külföldön olyan világhírű koreográfusokkal dolgozott együtt, mint Ohad Naharin, Wim Vandekeybus és Sharon Eyal.



Hat évig volt a belga fizikai színház, az Ultima Vez társulatának tagja, jelenleg szabadúszó alkotóként dolgozik.



Az előadást Mádi László táncolja, aki a darab zeneszerzője is egyben. Az InsoundOut különlegessége, hogy a 2018-as Nemzetközi Monotánc Fesztivál fődíjas előadása volt.