Huszonöt magyar mozi csatlakozott a vasárnapi Európai Art Mozi Naphoz

Magyarországon huszonöt, Európa-szerte pedig több mint 600 filmszínházban rendezik meg vasárnap az Európai Art Mozi Napot, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére. 2018.10.10 00:30 MTI

Európa mozizni megy! szlogennel harmadik alkalommal rendezik meg a sorozatot az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas kezdeményezésére - olvasható a magyarországi programokért felelős szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A magyar mozik programjában számos alkotást vetítenek a drámától az animációs akció-thrilleren és filmtörténeti klasszikuson át a dokumentumfilmig, de a műsor gerincét három új európai film és három magyar alkotás adja, amelyek mind hetekkel az országos bemutató előtt lesznek láthatók vasárnap.



A filmkülönlegességek sorát a dán Gustav Möller első játékfilmje, A bűnös (Den Dkyldige) nyitja. Az alkotás elnyerte a Sundance filmfesztivál közönségdíját és a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját is. A történet főhőse egy felfüggesztett rendőr, aki diszpécserként egy elrabolt nő segélyhívását fogadja, és ez a hívás az egyetlen nyom, amelyen elindulhat a hatóság. A férfi személyes küldetésének tekinti, hogy az ügy végére járjon. A szokatlan megközelítésű, feszült thriller október 25-én érkezik a magyar mozikba.



Különleges színfolt a programban Alice Rohrwacher olasz rendező A szent és a farkas (Lazzaro felice) című munkája, amelyet az idei cannes-i filmfesztiválon a legjobb forgatókönyv díjával ismertek el. A történet főszereplője Lazzaro, a jámbor parasztfiú, aki a világtól elzárt kis olasz falu lakóival együtt egy márkinő alávetettjeként robotol nap mint nap. Egy nap megismerkedik a márkinő fiával, aki megkéri őt, hogy segítsen megrendezni a saját elrablását. Furcsa szövetségüket Lazzaro barátságnak véli, amikor azonban az ifjú nemes eltűnik, a fiú a keresésére indul, és útja során misztikus kalandok várják. A mesébe ágyazott, erősen társadalomkritikus film november 1-jén kerül a mozikba.



Premier előtt látható lesz Milorad Krstic egyedi látványvilágú magyar animációs akció-thrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő, amely elnyerte a bukaresti Anim'est Nemzetközi Animációs Filmfesztivál fődíját. A film egy műkincsrablás-sorozat köré fonódó, izgalmas világ körüli utazás, amely szinte percenként okoz újabb és újabb meglepetéseket. Az egész estés animáció november 15-től látható a magyar mozikban.



Az Európai Art Mozi Nap programjában a premier előtti vetítések között szerepel Szilágyi Zsófia Egy nap című első játékfilmje, amely hitelesen ábrázolja egy mindennapi gondokkal küzdő háromgyermekes édesanya egyetlen napját. A film világpremierje a cannes-i filmfesztivál versenyszekciójában volt, ahol a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el, emellett helyet kapott az Európai Filmdíjra esélyes alkotások 12-es listáján is. Az országos bemutató november 8-án lesz.

Jane Magnusson rendhagyó dokumentumfilmje, a Bergman 100 (Bergman - A Year in a Life) Ingmar Bergman születésének 100. évfordulója alkalmából tiszteleg a világhírű svéd rendező előtt. A cannes-i filmfesztivál Classics szekciójában debütált alkotás Bergman legintenzívebb, 1957-1963 közötti alkotói korszakára koncentrál, amelyben sorra születtek a filmművészet legnagyobb klasszikusai között számon tartott alkotások. A dokumentumfilmben hozzátartozók, munkatársak, kutatók és a rendező egykori asszisztense, a magyar származású Katinka Faragó próbálják megfejteni ennek a különleges időszaknak a titkát.



A friss filmek mellett egy digitálisan restaurált magyar klasszikus is bemutatkozik: 50 évvel az eredeti bemutató után ismét mozivászonra kerül Várkonyi Zoltán 1968-ban bemutatott, Egri csillagok című alkotása. A Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum Igazgatóság restaurálási programjának köszönhetően 4K minőségben felújított filmet elsőként az Európai Art Mozi Nap vetítésein, majd október 25-től országszerte bemutatják.



Az Európai Art Mozi Naphoz csatlakozott Budapesten a Művész Mozi, a Cirko - Gejzír, a Kino, a Puskin, a Tabán, a Toldi, az Uránia Nemzeti Filmszínház és az Art+Cinema, de tartanak vetítéseket Pécsen, Debrecenben, Sárospatakon, Szombathelyen, Székesfehérváron, Szegeden, Békéscsabán, Nyíregyházán, Miskolcon, Szigetszentmiklóson, Kecskeméten, Tapolcán, Szolnokon, Szentendrén, Gyöngyösön, Jászberényben és Cegléden is.