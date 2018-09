Programajánló

Őszi Kulturális Fesztivált rendeznek Szegeden

hirdetés

Hat hét alatt, hatvanöt helyszínen csaknem háromszáz program, kiállítások, koncertek, színházi előadások várják a nézőket az Őszi Kulturális Fesztiválon, amelynek megnyitóját hétfőn rendezik a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) központi épületében - tájékoztatta az intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A több mint egy hónapig tartó fesztivál célja, hogy az egyetemen működő művészeti csoportok és művészi ambíciókkal rendelkező hallgatók mellett neves előadó- és alkotóművészek mutatkozhassanak be az egyetem és Szeged közönsége előtt. A rendezvénysorozatot évről évre úgy állítják össze, hogy lehetőség szerint minél szélesebb kultúrkörből merítsenek, és minden korosztálynak, érdeklődési körnek nyújtsanak programlehetőséget.



Már a fesztivál megnyitója előtt, hétfőn folytatódik egy különleges programsorozat: a Vers Délben. Minden nap az SZTE Rektori Hivatalának épülete előtt, a Szent-Györgyi Albert szobornál délben egy egyetemi polgár - hallgató, oktató, dolgozó - vagy egy szegedi lakos elmondhatja, felolvashatja, előadhatja egyik kedves versét.



Az egyetem Rektori Épületének aulájában hétfőtől látható Csákány Lóránt orvostanhallgató fotókiállítása. A tárlat és egyben a fesztivál esti megnyitóját fényfestés követi, melyet szabadtéri koncertek is kísérnek.



A színvonalas összművészeti fesztivál kínálatában komoly- és könnyűzenei hangversenyek, koncertek, film- és könyvbemutatók, színházi előadások, kiállítások, irodalmi-közéleti beszélgetések is szerepelnek.



Kedden a Szegedi Szimfonikus Zenekar Tóth Péter szerzői estjével várja a közönséget a Korzó Zeneházban, ahol első ízben csendül föl az egyetem zeneművészeti kara dékánjának In Memoriam Erkel Ferenc című műve.



Szerdán rendezik meg a bölcsészkaron a Magyar Könyvkiadók Napját, amelyen a könyvbemutatók mellett a többi között kerekasztal-beszélgetést rendeznek az e-könyvek terjedéséről és hatásairól.



Október 11-én tartják a mindig rendkívül népszerű színházi nyílt napot, amelyen a teátrum máskor rejtett zugaiba is bepillanthatnak a vendégek, vagy akár tánc- és beszédtechnika-órán is részt vehetnek.