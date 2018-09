Programajánló

Operát az Operából! - Az Opera többhónapos belföldi turnéra indult

A Magyar Állami Operaház egy hete kezdődött programsorozata hét hónap alatt 52 előadást, köztük 10 megyeszékhelyen négyestés bérletet kínál. 2018.09.16 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tíz megyeszékhelyen kínál négyestés bérletet a Magyar Állami Operaház: az Operát az Operából! programsorozat előadásain balett- és operagála, szimfonikus est, valamint Puccini egy operájának koncertszerű változata látható - hangzott el az M5 kulturális csatorna Hétvégi Belépő című műsorában szombaton.



A Magyar Állami Operaház egy hete kezdődött programsorozata hét hónap alatt 52 előadást, köztük 10 megyeszékhelyen négyestés bérletet kínál.



Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a műsorban arról beszélt, hogy az Andrássy úti Ybl-palota korszerűsítésének ideje alatt szeretnék megmutatni magukat vidéken. A zenekar egy hete Békéscsabán szimfonikus koncerttel indította a sorozatot, pénteken pedig az első operaelőadással Győrben folytatódott a program.



Kriszta Kinga operaénekes elmondta: pénteken Puccini Turandot című operáját adták elő, most debütált Liu szerepében, a főbb szerepekben Lukács Gyöngyi, Szvétek László és László Boldizsár lépett fel. A közönség állva tapsolt az előadás végén.



Ókovács Szilveszter elmondta: azt vállalták, hogy a tíz olyan megyeszékhelyre viszik el a négyelőadásos bérletet, ahol nincs nagy múltú szimfonikus zenekari élet. Azon megyeszékhelyekre és nagyvárosokba is ellátogatnak, ahol az operajátszásnak komoly hagyományai vannak. Ebbe a nyolc városba egyetlen produkciót adnak elő, mégpedig a legnagyobb apparátusút, Puccini Turandot című művét koncertszerű változatban.



A szimfonikus estek programja minden alkalommal egy Rossini-operanyitányt, egy versenyművet és egy bécsi klasszikus - Haydn, Mozart vagy Beethoven - szimfóniát foglal magába.



Mint a főigazgató elmondta, a tíz helyszínen legalább hatféle programmal mutatkoznak be. Kiemelte: a muzsikusok számára is izgalmas programmal állnak a közönség elé.



Elmondta: vasárnap egy alkalommal Tatán, szabadtéren lépnek fel, szintén a Turandot-val.



Az idei, Puccini Itáliája elnevezésű évad során azokba a városokba, amelyeknek lakói fogékonyak a műfajra, a Bohémélet és a Tosca koncertszerű előadásai utaznak.