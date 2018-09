Programajánló

A hétvégén rendezik Martonvásáron a népdal napját

A hétvégén rendezik meg Martonvásáron a magyar népdal napját. A térség legnagyobb népzenei fesztiválján ebben az évben is számos változatos program várja az érdeklődőket - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



Immár ötödik alkalommal rendezik meg Martonvásáron a magyar népdal napját. A kétnapos esemény szombaton és vasárnap lesz, a második napon a visegrádi országok közös kulturális öröksége áll a középpontban.



A fesztivált 2014-ben indították útjára a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ megnyitásával egyidejűleg - idézte fel a műsorban Pfiffer Zsuzsanna, a központ igazgatója. Hozzátette: a programok kiválasztásánál minden évben a magas minőségre, sokszínűségre, változatosságra törekszenek.



Idén a legnagyobb szabású program egy ötszáz fős gyerekkórus fellépése lesz - emelte ki. A rendezvénye emellett lesznek gyerekprogramok, kézműves vásár, utcazenei és utcaszínházi látványosságok, hungarikum udvar, gasztronómiai újdonságok, népzenés kortárs divatbemutató is. Mint mondta, a Rendhagyó Prímástalálkozó ezúttal Berecz András és Harcsa Veronika közreműködésével különleges műsorral áll színpadra. A rendezvényen mások mellett fellép még Palya Bea, a Góbé zenekar, a Kolompos együttes és a Tükrös Zenekar.



A V4-programban vasárnap az egyik legnépszerűbb szlovák népzenei formáció, Michal Noga és zenekara ad koncertet, valamint a világhírű cseh-morva énekesnő és hegedűművész, Iva Bittová is fellép, a fesztivált a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátok című előadása zárja - közölte Pfiffer Zsuzsanna.