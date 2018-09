Programajánló

Huszonöt év képzőművészeti munkái a MANK Galériában

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) képzőművészeti kollégiuma és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) közös tárlata szeptember 30-ig látogatható.



"Nincs a világon az a nagy terem, ahol egyszerre mutatkozhatnának be az elmúlt huszonöt évben támogatásban részesült művészek alkotásai" - mondta Krucsainé Herter Anikó kultúráért felelős helyettes államtitkár a tárlat megnyitóján.



Mint kifejtette, a kiállításon sokszínűséggel, változatos tematikával, különböző művészeti irányzatokkal és alkotótechnikákkal ismerkedhetnek meg a látogatók.



Bármely év bármely támogatottja időtálló módon bizonyítja, hogy minden forint és bátorító szó a lehető legjobb helyre került, hiszen e munkák nélkül sokkal szegényebb lenne a magyar művészettörténet - fogalmazott Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezetője.



Az NKA kollégiuma által az elmúlt huszonöt évben támogatott ötven művész mintegy száz alkotása három kiállításon mutatkozik be. Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban augusztus 19-től, Szentendrén szeptember 12-től látható a kollekció egy-egy részlete, a teljes anyag pedig a balmazújvárosi Semsey Kastélyban lesz megtekinthető október 11-től. Mivel a szentendrei művészek munkáit helyben többször meg lehet tekinteni, így azok Hódmezővásárhelyen kapnak teret, míg a festők városában ritkán látható alkotók a MANK Galériában megrendezett kiállításon szerepelnek.



Az emberi alakból kiindulva fejti ki művészi üzenetét az alkotók közül Csurka Eszter, Gaál József, Halász András, Verebes György, míg Konok Tamás és Matzon Ákos a geometria igézetében alkotta meg műveit. Szirtes János a dinamikus mozgást eleven színekkel vetíti elénk, míg Erdélyi Gábor a faktúra nyugalmával hat ránk. Lonovics László a fotógrafika eszközével hozott létre műveket, Pincehelyi Sándor attraktív táblaképpel jelentkezik, a plasztika műfaját Lipcsey György expresszív és Várnagy Ildikó teátrális alkotásai képviseli.



Cs. Tóth László művészeti író, a kiállítás kurátora, a kollégium kuratóriumának tagja arról beszélt a megnyitón, hogy az elmúlt negyedszázadban a képzőművészeti társadalom csaknem 1500 alakja kapott anyagi hozzájárulást alkotómunkája kiteljesítéséhez a kollégium támogatásával.



"A mostani tárlatok alkalmával megjelent kiadvány szemlélteti, milyen rangos alkotók éltek a pályázati lehetőséggel. Arról is meggyőződhetünk, hogy nem stiláris vagy tematikai elvek alapján, hanem a minőségi színvonal függvényében ítélték oda a támogatásokat" - mondta el a kurátor.